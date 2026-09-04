Phát hiện thuyền chở người di cư trôi dạt gần quần đảo Canary của Tây Ban Nha

ANTD.VN - Hàng chục người có thể đã chết sau khi giới chức Tây Ban Nha phát hiện chiếc thuyền chở người di cư - vốn khởi hành từ Gambia vào tháng trước - đang trôi dạt ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào tối 2-9.

Những người di cư được giải cứu. Ảnh: Reuters

Bà Helena Maleno, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras ở Tây Ban Nha, cho biết 83 trong số 127 hành khách trên thuyền đã tử vong, trong số các nạn nhân có 4 phụ nữ và 1 em bé. Bà Maleno nói rằng những hành khách nêu trên đã bắt đầu hành trình từ quốc gia ở phía Tây châu Phi này cách đây 27 ngày.

Cơ quan An toàn và Cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha (SASEMAR) thông báo, họ đã ứng cứu một “chiếc thuyền tạm bợ” vào tối 2-9 khi nó đang trôi dạt cách Arguineguín – một thị trấn ở bờ biển phía Nam đảo Gran Canaria - 65 hải lý về phía Tây Nam.

SASEMAR cho biết 44 người đã được giải cứu khỏi con thuyền, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch và được trực thăng đưa đến bệnh viện địa phương. Theo SASEMAR, tất cả những người được tìm thấy trên thuyền đều là nam giới đến từ khu vực châu Phi cận Sahara. Cơ quan này cũng cho biết họ không thể xác nhận chính xác số lượng hành khách ban đầu khi thuyền rời Gambia.

Ông José Antonio Rodríguez Verona, Người phát ngôn Hội Chữ thập đỏ tại quần đảo Canary - tổ chức đang chăm sóc những người sống sót - cho biết họ đến từ Mali hoặc Senegal và một số người trong đó là trẻ vị thành niên.

Theo SASEMAR, tất cả những người được tìm thấy trên thuyền đều là nam giới đến từ khu vực châu Phi cận Sahara. Ảnh: Reuters

Chia sẻ với hãng tin AP, ông Verona nói rằng những người này bị mất phương hướng và kiệt sức do mất nước, nhiều người đã ngã quỵ hoặc nôn mửa khi đặt chân lên đất liền. Phát ngôn viên này cho hay, họ kể lại việc bị mắc kẹt trên biển trong “rất nhiều ngày”, với một số người ước tính thời gian lên tới gần một tháng. Họ đã cạn kiệt lương thực và bị bệnh do uống nước biển.

Theo ông Verona, những người sống sót kể rằng ban đầu có hơn 100 người trên thuyền, bao gồm cả phụ nữ và 1 em bé. Thi thể của những người đã khuất bị ném xuống biển cho đến khi những người còn lại không còn đủ sức để làm việc đó nữa.

Theo tổ chức Caminando Fronteras, tuyến đường biển qua quần đảo Canary vẫn là chặng nguy hiểm nhất trong hành lang di cư từ châu Phi sang châu Âu.

Ông Fernando Clavijo, người đứng đầu chính quyền quần đảo Canary, nhấn mạnh rằng vụ việc này cho thấy sự cần thiết phải có một chính sách đối với vấn đề di cư tốt hơn từ phía nhà nước. “Chúng ta không thể tiếp tục giải quyết vấn đề di cư theo kiểu ứng phó từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác. Chúng ta đang nói về sinh mạng và phẩm giá con người”, ông cho hay.