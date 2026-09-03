Nga đóng cửa các trung tâm văn hóa Đức sau tranh cãi về vụ UAV tại sân bay

ANTD.VN - Nga tuyên bố sẽ đóng cửa các trung tâm văn hóa thuộc Viện Goethe của Đức tại nước này, nhằm đáp trả việc Berlin chấm dứt hoạt động của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Thủ đô Đức và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn.

Tòa nhà Viện Goethe tại Matxcơva Nga



Quyết định này đánh dấu một bước leo thang trong căng thẳng ngoại giao Nga - Đức liên quan vụ phát hiện máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở thành phố Vladivostok ngày 3-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cơ sở của Viện Goethe tại Matxcơva Saint Petersburg và Yekaterinburg sẽ phải chấm dứt hoạt động.

Ông khẳng định Matxcơva không thể phản ứng theo cách nào khác sau quyết định của Berlin nếu muốn duy trì “lòng tự trọng”.

Theo Ngoại trưởng Nga, Chính phủ Đức hiểu rõ việc đóng cửa Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Berlin sẽ dẫn tới sự chấm dứt hiện diện văn hóa của Đức tại Nga.

Ông Lavrov lưu ý các trung tâm của Viện Goethe vẫn được phép hoạt động tại Nga trong những năm qua, bất chấp quan hệ giữa Matxcơva và phương Tây suy giảm nghiêm trọng do cuộc xung đột tại Ukraine.

Quyết định của Matxcơva được đưa ra sau khi Đức cáo buộc Nga đứng sau một âm mưu tấn công bằng UAV tại sân bay Leipzig/Halle.

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ làm việc tại sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức, ngày 5-8-2026

Ngày 4-8, lực lượng chức năng Đức phát hiện một UAV mang chất nổ gần một máy bay vận tải của Ukraine và vô hiệu hóa thiết bị này trước khi xảy ra vụ nổ.

Sân bay Leipzig/Halle là một trong những trung tâm vận tải hàng hóa quốc tế lớn và được sử dụng trong hoạt động hỗ trợ Ukraine.

Berlin cho rằng vụ việc là một phần trong chiến dịch gây bất ổn theo phương thức “chiến tranh hỗn hợp” nhằm vào Đức và các quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev.

Sau vụ việc, Chính phủ Đức thông báo đóng cửa Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Berlin, đồng thời chấm dứt hoạt động của Tổng lãnh sự quán Nga ở Bonn.

Matxcơva bác bỏ mọi liên quan tới vụ UAV. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phía Đức dựng bằng chứng để quy trách nhiệm cho Nga.

Đại sứ quán Nga tại Đức cũng gọi vụ việc là một hành động khiêu khích và cảnh báo các biện pháp của Berlin sẽ khiến quan hệ song phương leo thang nghiêm trọng.

Viện Goethe là tổ chức văn hóa hoạt động trên phạm vi toàn cầu, có nhiệm vụ quảng bá tiếng Đức và thúc đẩy hợp tác văn hóa quốc tế.