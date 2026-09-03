Cảnh sát Hàn Quốc đề nghị truy tố 'ông trùm K-pop' đứng sau BTS

ANTD.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 3-9 đã chuyển hồ sơ của ông Bang Si-hyuk, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn giải trí HYBE tới cơ quan công tố, đề nghị truy tố doanh nhân này với cáo buộc vi phạm Luật Thị trường vốn liên quan đến quá trình đưa công ty lên sàn chứng khoán.

Ông Bang Si-hyuk

Theo Cơ quan Cảnh sát vùng Thủ đô Seoul, hồ sơ được chuyển tới Văn phòng Công tố quận Nam Seoul sau cuộc điều tra kéo dài khoảng 20 tháng.

4 người khác, gồm lãnh đạo HYBE và đại diện một số quỹ đầu tư tư nhân, cũng bị đề nghị truy tố.

Ông Bang Si-hyuk bị cáo buộc cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư vào năm 2019, thời điểm HYBE vẫn mang tên Big Hit Entertainment và đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Cảnh sát nghi ngờ ông Bang và những người liên quan đã nói với các cổ đông rằng công ty chưa có kế hoạch niêm yết trong tương lai gần, khiến họ bán cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân có quan hệ với ông.

Trong khi đó, quá trình chuẩn bị đưa doanh nghiệp lên sàn vẫn đang được tiến hành. HYBE sau đó chính thức niêm yết vào tháng 10-2020.

Theo cơ quan điều tra, quỹ đầu tư nói trên đã ký thỏa thuận chia cho ông Bang khoảng 30% lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phiếu sau IPO. Con số ông Bang có thể đã nhận được ước tính khoảng 200 tỷ won (147 triệu USD).

Cảnh sát Hàn Quốc xác định tổng khoản lợi bất chính có thể liên quan đến vụ việc lên tới 263,1 tỷ won (khoảng 192 triệu USD).

Một tòa án đã chấp thuận yêu cầu phong tỏa lượng tài sản tương ứng để bảo đảm khả năng thu hồi nếu các bị can bị truy tố và kết tội.

Trước đó, cảnh sát hai lần đề nghị bắt giữ ông Bang vào tháng 4 và tháng 5-2026. Tuy nhiên, cơ quan công tố bác bỏ do cho rằng phía cảnh sát chưa chứng minh đầy đủ sự cần thiết của biện pháp tạm giam và chưa hoàn tất một số yêu cầu điều tra bổ sung.

Việc chuyển hồ sơ lần này chưa đồng nghĩa ông Bang đã chính thức bị truy tố hoặc được xác định có tội. Các công tố viên sẽ xem xét chứng cứ do cảnh sát thu thập trước khi quyết định truy tố, đình chỉ vụ án hoặc yêu cầu tiếp tục điều tra.

Ông Bang Si-hyuk phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trong tuyên bố ngày 3-9, nhóm luật sư của ông khẳng định đã phản hồi các cáo buộc bằng “chứng cứ và sự kiện khách quan”, đồng thời bày tỏ những nghi vấn sẽ được giải quyết đầy đủ, minh bạch thông qua tiến trình pháp lý.

Bang Si-hyuk là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Ông thành lập Big Hit Entertainment năm 2005 và góp phần đưa BTS trở thành nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu.