Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick xin lỗi vì ‘nói nhầm’

ANTD.VN - Ngày 3-9, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn cho rằng không có người Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ảnh: Reuters

Ông Lutnick thừa nhận thực tế là đã có 18 quân nhân Mỹ tử trận và giải thích rằng mình đã nhầm lẫn khi đang suy nghĩ về tình hình ở Venezuela lúc đưa ra tuyên bố sai lệch đó.

“Tôi đã nói nhầm. 18 quân nhân của chúng ta đã hy sinh, tôi vô cùng đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình họ. Lúc đó, tôi đang nghĩ đến chiến dịch quân sự tại Venezuela - nơi không có quân nhân nào thiệt mạng”, ông Lutnick cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Lutnick đưa ra những bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC vào ngày 2-9, dù cuộc thảo luận khi đó không hề đề cập đến Venezuela.

“Tôi nghĩ cách Tổng thống đang xử lý vấn đề Iran... Không có người Mỹ nào thiệt mạng cả. Đó thực chất chỉ là biện pháp siết chặt kinh tế - điều mà chính quyền đang triển khai trên quy mô rộng hơn - và tôi tin rằng nó sẽ mang lại hiệu quả cao”, ông Lutnick nói với CNBC.

Ngay trước khi ông Lutnick đưa ra lời xin lỗi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bênh vực vị Bộ trưởng Thương mại trên nền tảng Truth Social.

“Bộ trưởng Lutnick đã nghĩ đến Venezuela khi nói rằng không có ai thiệt mạng. Thực tế là đã có 18 người tử trận trong cuộc chiến với Iran!”, ông Trump viết.

Tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận có 18 quân nhân thiệt mạng và hơn 750 người bị thương trong cuộc xung đột này.