Ấn Độ phóng thành công tên lửa quỹ đạo tư nhân đầu tiên

ANTD.VN - Ngày 18-7, tên lửa vũ trụ do tư nhân chế tạo đầu tiên của Ấn Độ đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm số 1 vào quỹ đạo. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của cường quốc Nam Á trong mục tiêu giành thị phần lớn hơn trong nền kinh tế vũ trụ toàn cầu.

Công ty Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1, đưa vệ tinh vào quỹ đạo, từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan

Tên lửa mang tên Vikram-1, do công ty Skyroot Aerospace chế tạo, đã rời bệ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota trong tiếng reo hò lớn của đội ngũ kỹ sư.

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, công ty Skyroot Aerospace đã tự hào tuyên bố trên mạng xã hội X: "Xin chào vũ trụ, chúng tôi đã đến! Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Vikram-1 đã hoàn thành sứ mệnh. Vụ phóng tên lửa tư nhân đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ đã thành công tốt đẹp".

Tên lửa Vikram-1 có chiều cao tương đương một tòa nhà 7 tầng, được thiết kế chuyên biệt để đưa các vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) với năng lực tải trọng lên tới 350kg.

Trong chuyến bay lịch sử này, tên lửa mang theo nhiều loại tải trọng đa dạng, bao gồm một viên kim cương nhân tạo và các cánh tay robot có khả năng dọn dẹp rác vũ trụ.

Đặc biệt, nó còn mang theo một mô hình tên lửa thu nhỏ bằng vàng 18-karat chứa các bức tượng điêu khắc mini của các nhà vật lý học vĩ đại Ấn Độ là Vikram Sarabhai, C.V. Raman cùng cố Tổng thống kiêm kỹ sư hàng không vũ trụ nổi tiếng A.P.J. Abdul Kalam.

Sự kiện mở ra chương mới cho ngành vũ trụ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi nỗ lực này là "bước ngoặt định hình hành trình vươn tới không gian của Ấn Độ". Ông khẳng định sự tham gia ngày càng sâu rộng của khu vực tư nhân đang mở ra những biên giới mới và đẩy nhanh tốc độ đổi mới sáng tạo cho đất nước.

Thành tựu mang tính bứt phá của Vikram-1 được xây dựng dựa trên nền tảng nhiều thập kỷ đầu tư bền bỉ của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) do chính phủ quản lý.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến từ năm 2020 khi New Delhi chính thức quyết định mở cửa ngành vũ trụ cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia.

Kể từ đó đến nay, nền kinh tế vũ trụ của Ấn Độ - hiện được định giá khoảng 8,4 tỷ USD đã bùng nổ mạnh mẽ và trở thành cái nôi của hơn 400 công ty khởi nghiệp công nghệ vũ trụ.

Cựu Chủ tịch ISRO, ông K. Sivan, nhận định đất nước đang được chứng kiến "quả ngọt từ những hạt giống đã gieo" từ 6 năm trước.

Ông Sivan nhấn mạnh: "Tên lửa là một trong những công nghệ thách thức và phức tạp nhất trong hệ thống không gian. Việc một công ty khởi nghiệp Ấn Độ chế tạo thành công một trong những thứ khó khăn nhất ngành vũ trụ chắc chắn sẽ tạo ra tác động lớn, nâng cao vị thế và uy tín của Ấn Độ trên trường quốc tế".

Trước khi ghi dấu ấn với tên lửa tư nhân Vikram-1, Ấn Độ cũng đã khẳng định vị thế siêu cường vũ trụ vào tháng 8-2023 khi trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đáp thành công tàu vũ trụ không người lái xuống Mặt trăng, sau Nga, Mỹ và Trung Quốc.