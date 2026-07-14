Phiến quân Nigeria học chế bom và 'độ' xe chiến đấu qua AI

ANTD.VN - Một nghiên cứu chấn động từ Đại học Cambridge, Anh chỉ ra rằng các tổ chức khủng bố tại Nigeria như Boko Haram và ISWAP đã lập hẳn các đơn vị chuyên trách để sử dụng chatbot AI vào mục đích quân sự, từ tối ưu hóa sức nổ cho đến cải tiến vũ khí.

Maiduguri, thủ phủ bang Borno, đông bắc Nigeria nơi diễn ra ác cuộc tấn công liên tiếp của các nhóm phiên quân

Báo cáo cho thấy tốc độ và quy mô tiếp cận AI của các nhóm phiến quân diễn ra nhanh và hệ thống hơn dự đoán.

Chúng mở các lớp tập huấn bài bản, dùng máy chiếu hướng dẫn binh sĩ khai thác hàng loạt siêu AI hàng đầu thế giới hiện nay như ChatGPT, Gemini, Claude hay DeepSeek.

Thay vì chỉ tìm kiếm thông tin thông thường, các tay súng cực đoan tận dụng khả năng chỉ dẫn từng bước của chatbot để giải quyết các bài toán thực tế trên chiến trường.

Lời khai của các cựu phiến quân đào tẩu khiến giới an ninh không khỏi bất ngờ. Khi bị chặn bởi hệ thống chiến hào của quân đội chính phủ, nhóm ISWAP đã hỏi AI cách hoán cải, "độ" lại hệ thống giảm xóc của xe máy để có thể phóng bay qua chướng ngại vật như phim hành động.

Nghiêm trọng hơn, một cựu chỉ huy tiết lộ: "AI đã chỉ cho chúng tôi biết cần pha trộn thêm những hóa chất nào để tăng mạnh sức công phá của bom". Chatbot cũng trở thành cẩm nang giúp chúng học cách vận hành các vũ khí hiện đại thu được.

Phát hiện này làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về việc các "hàng rào bảo mật" mà các ông lớn công nghệ cam kết đang bị vô hiệu hóa dễ dàng trên chiến trường.

Giới chuyên gia lo ngại nếu không có biện pháp siết chặt quản lý kỹ thuật, AI sẽ vô tình trở thành trợ lý đắc lực tiếp tay cho các kịch bản khủng bố đẫm máu trên toàn cầu.