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Ukraine thành lập bộ tư lệnh tác chiến tầm xa

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo quân đội nước này sẽ thành lập một bộ tư lệnh chuyên trách các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Trong thông điệp video công bố mới đây trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết bộ tư lệnh này “phải tập trung 100% nguồn lực hiện có nhằm làm suy giảm hơn nữa tiềm lực quân sự của Nga”.

Tổng thống Zelensky cũng công bố việc thành lập Lực lượng Phản ứng Nhanh Liên hợp, một quân chủng mới thuộc quân đội Ukraine.

Theo ông, quân chủng mới này sẽ hợp nhất các đơn vị tấn công, thiết bị bay không người lái, pháo binh và những lực lượng khác nhằm tăng cường năng lực chỉ huy và tác chiến của quân đội.

Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở liên quan đến dầu mỏ và nhiều mục tiêu khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng do tác động từ các cuộc tấn công của Ukraine, buộc Moscow phải tạm ngừng xuất khẩu các loại nhiên liệu như xăng và nhiên liệu hàng không.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #bộ tư lệnh #tác chiến tầm xa

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