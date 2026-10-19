Nhân viên showroom ô tô chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng tiền bán xe

ANTD.VN - Phạm Trung Kiên lợi dụng việc bản thân là nhân viên showroom ô tô nhận đủ tiền mua xe nhưng lại nói với đại lý là khách... trả góp, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Trung Kiên (SN 1984) trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Trung Kiên

Theo tài liệu điều tra trong thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 4/2026, Phạm Trung Kiên lợi dụng việc là nhân viên bán ô tô điện cho showroom Vinfast Long Biên tự ý ký hợp đồng với khách hàng và lừa dối đại diện công ty để giao xe cho khách.

Cụ thể, khách hàng làm việc trực tiếp với Phạm Trung Kiên, sau khi ký hợp đồng đã thanh toán toàn bộ tiền mua xe ô tô. Nhưng Kiên lại nói dối đại diện công ty là khách chỉ thanh toán một phần, còn lại là vay vốn ngân hàng và bàn giao xe ô tô cho khách.

Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội thông báo ai là bị hại liên quan đến bị can Phạm Trung Kiên đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội gặp Điều tra viên Phí Hữu Đức. ĐT: 0972038226.