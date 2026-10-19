Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền đã mất

ANTD.VN - Cơ quan Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trong đó nổi lên hình thức “lừa đảo lần hai” nhằm vào những người từng bị mất tiền khi tham gia đầu tư trực tuyến.

Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục giả danh luật sư, chuyên gia tài chính, hứa hẹn hỗ trợ thu hồi tài sản rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

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Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường quảng cáo cơ hội đầu tư vàng với lợi nhuận cao, sinh lời nhanh, ít rủi ro. Chúng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và chuyển tiền vào các sàn giao dịch ảo. Ban đầu, một số người có thể được rút tiền để tạo lòng tin, sau đó bị dụ đầu tư số tiền lớn hơn. Khi muốn rút vốn, nạn nhân bị yêu cầu nộp thêm các khoản phí hoặc xác minh tài khoản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng tiếp tục giả danh luật sư, nhân viên tư vấn pháp lý hoặc chuyên gia tài chính, cam kết lấy lại tiền đã mất. Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển trước phí dịch vụ, phí xác minh hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng, bước đầu xác định 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,5 tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho các dịch vụ thu hồi tài sản không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin bảo mật. Khi phát hiện bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, đồng thời lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan Công an. Tuyệt đối không tin vào những lời hứa hẹn lấy lại tiền nhanh chóng, bởi tâm lý nóng lòng thu hồi tài sản có thể khiến nạn nhân tiếp tục mất tiền.