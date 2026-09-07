Ấn Độ giải cứu hơn 3.800 trẻ em khỏi nạn lao động

ANTD.VN - Trong chiến dịch đặc biệt do Chính phủ phát động, Ủy ban Quốc gia về bảo vệ quyền trẻ em Ấn Độ (NCPCR) đã giải cứu thành công hơn 3.800 trẻ em dưới 14 tuổi khỏi nạn lao động trẻ em trên toàn quốc.

Một cậu bé bán bóng bay trên đường phố ở Vijayawada, Ấn Độ

Bộ Phát triển Phụ nữ và Trẻ em liên bang cho biết, chiến dịch được triển khai từ ngày 12-6 đến ngày 31-8 với sự phối hợp của chính quyền các bang.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, nhà hàng, xưởng may và hộ kinh doanh.

Kết quả, hơn 3.800 trẻ em dưới độ tuổi lao động đã được giải cứu và đưa về các trung tâm bảo trợ.

Cảnh sát cũng đã ghi nhận hơn 575 đơn khiếu nại chính thức và khởi tố các cá nhân, cơ sở bị phát hiện sử dụng lao động trẻ em.

Theo luật pháp Ấn Độ, độ tuổi tối thiểu hợp pháp để tham gia lao động là 14 tuổi. Trẻ dưới 14 tuổi chỉ được làm các công việc nhẹ trong gia đình và không được làm việc tại các cơ sở công nghiệp, dịch vụ.

Bộ Phát triển Phụ nữ và Trẻ em cho biết đã yêu cầu tất cả chính quyền các bang tăng cường rà soát, xác định các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị buôn bán và bóc lột lao động.

NCPCR cũng phối hợp với các tổ chức xã hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của lao động trẻ em, khuyến khích người dân tố giác và hỗ trợ quá trình phục hồi, đưa các em trở lại trường học.

Đại diện NCPCR nhấn mạnh: "Ưu tiên hàng đầu sau khi giải cứu là đảm bảo các em được chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và sớm được hòa nhập lại môi trường giáo dục".