ANTD.VN - Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân văn – Thanh lịch – Hiện đại là 5 giá trị cốt lõi làm nên chuẩn mực văn hóa ứng xử của người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong thời kỳ mới. Nét đẹp văn hóa đó được khắc họa sinh động, lan tỏa mạnh mẽ qua từng phần tranh tài tại Hội thi năm 2026. Và tinh thần ấy đã được thăng hoa rực rỡ qua phần chào hỏi đầy sáng tạo của Cụm thi đua số 5 tại phần thi “Dấu ấn Công an Thủ đô”.