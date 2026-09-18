Năm 2027, tuổi nghỉ hưu của người lao động thay đổi ra sao?

ANTD.VN - Theo lộ trình được quy định tại Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động tiếp tục được điều chỉnh trong năm 2027. Cụ thể, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 9 tháng đối với nam và 57 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng so với năm 2026, với lao động nam tăng 3 tháng và lao động nữ tăng 4 tháng. Lộ trình này hướng tới năm 2028, tuổi nghỉ hưu của nam đạt 62 tuổi và đến năm 2035, nữ đạt 60 tuổi.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

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Trong một số trường hợp, người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi, như làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Người làm công việc khai thác than trong hầm lò từ đủ 15 năm có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường.

Ngược lại, một số lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có thể tiếp tục làm việc và nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng thời gian kéo dài không quá 5 năm so với quy định thông thường.