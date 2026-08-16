Na Uy sẽ hạn chế mạng xã hội với trẻ em dưới 16 tuổi

ANTD.VN - Chính phủ Na Uy sẽ hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, sau khi nhận được phản hồi tích cực từ Ủy ban châu Âu (EC) và Cơ quan Giám sát Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (ESA).

Đề xuất giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên nền tảng số

Theo dự luật được đề xuất, người dùng sẽ chỉ được phép tiếp cận mạng xã hội từ ngày 1-1 của năm mà họ bước sang tuổi 16. Các nền tảng mạng xã hội sẽ chịu trách nhiệm xác minh độ tuổi người dùng.

Bộ trưởng Trẻ em và Gia đình Na Uy Lene Vagslid cho biết chính phủ quyết tâm bảo vệ đời sống số của trẻ em và sẽ thiết lập giới hạn độ tuổi đối với việc sử dụng mạng xã hội.

Kế hoạch sẽ được triển khai trong khuôn khổ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu. Na Uy đã nhận phản hồi từ ESA và EC ngày 10-8.

Chính phủ Na Uy cho biết, cả Chỉ thị Thương mại điện tử của EU và DSA đều không ngăn Na Uy thiết lập giới hạn tuổi ở cấp quốc gia, với điều kiện luật mới không đặt thêm nghĩa vụ đối với các nhà cung cấp mạng xã hội.

Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với kế hoạch siết quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em. Chính phủ Na Uy dự kiến trình dự luật lên Quốc hội trước cuối năm 2026.

Đề xuất trên nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm tạo môi trường số an toàn cho trẻ em.

Cơ quan truyền thông Na Uy Medietilsynet đã công bố khảo sát mới nhất vào tháng 8- 2026 cho thấy, 57% trẻ em từ 9-10 tuổi sử dụng ít nhất một dịch vụ mạng xã hội, con số này tăng lên 79% đối với trẻ em từ 11-12 tuổi.

Oslo đang thúc đẩy nhiều biện pháp như khuyến nghị giảm thời gian sử dụng màn hình và điện thoại thông minh, tăng cường giám sát quảng cáo kỹ thuật số hướng tới trẻ em, đồng thời hạn chế sử dụng điện thoại di động và đồng hồ thông minh trong trường học.

Na Uy không phải thành viên EU nhưng tham gia thị trường chung châu Âu thông qua Khu vực Kinh tế châu Âu.