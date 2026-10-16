Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ

ANTD.VN - Ngày 15-10, cảnh sát Mỹ cho biết, một tay súng ở độ tuổi thiếu niên đã sát hại 3 học sinh và 1 giáo viên tại trường Tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon, Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa bên ngoài trường Tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend – nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Bend, ông Mike Krantz, cho biết nghi phạm là một thiếu niên 16 tuổi, cư trú tại Bend. Ông không tiết lộ danh tính nghi phạm, cũng như không cho biết liệu đối tượng này có quen biết ai tại trường hay không.

Ba nạn nhân thiệt mạng là trẻ em 5, 8 và 11 tuổi. Một trẻ 7 tuổi và 1 giáo viên 54 tuổi hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ông Krantz cho biết tay súng bị bắn hạ bởi một “người dân địa phương - người này đã nhìn thấy nghi phạm tiến vào trường, đuổi theo vào bên trong và đối đầu với đối tượng”. Ngôi trường đã bị phong tỏa. Sở Cảnh sát thành phố Bend kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

Theo tờ The Source Weekly, các phụ huynh đã nhận được thông báo rằng những trường học lân cận, bao gồm trường Trung học Caldera và trường Tiểu học Jewell, cũng bị phong tỏa sau cảnh báo từ cảnh sát vào khoảng 13h20 chiều 15-10. Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ khoảng 40 phút sau đó. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đang có mặt gần ngôi trường.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết văn phòng FBI tại địa phương đang phối hợp với các nhà điều tra. “Chúng tôi sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết cho họ”, ông viết trên nền tảng X.

Thị trưởng thành phố Bend, bà Melanie Kebler, nói: “Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cộng đồng của chúng ta. Trường học đáng lẽ phải là một nơi an toàn, nơi trẻ em có thể học tập và cảm thấy được bảo vệ”. Bà cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Vụ xả súng nêu trên xảy ra trong bối cảnh những lo ngại về bạo lực súng đạn tại các trường học ở Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng. Vào tháng 8-2025, một tay súng đã nã đạn vào các em nhỏ đang tham dự thánh lễ tại trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis, bang Minnesota, khiến 2 học sinh (8 và 10 tuổi) thiệt mạng và 17 người khác bị thương, trước khi nghi phạm quay súng tự sát.