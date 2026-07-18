Anh điều tra các biện pháp bảo vệ trẻ em của TikTok

ANTD.VN - Cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) thông báo chính thức mở cuộc điều tra nhằm xác định xem nền tảng mạng xã hội TikTok có tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật để bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại hay không.

Cuộc điều tra sẽ tập trung đặc biệt vào mô hình xác minh độ tuổi người dùng của TikTok - một trong những điểm yếu cốt lõi thường bị các nhà hoạt động bảo vệ trẻ em chỉ trích.

Ofcom cho biết mục tiêu của cuộc điều tra là làm rõ việc liệu có cơ sở pháp lý nào cho thấy TikTok đã hoặc đang vi phạm các nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho trẻ vị thành niên trên không gian mạng.

Đại diện TikTok - ứng dụng thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ ByteDance (Trung Quốc) tuyên bố họ "tự tin" đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ngặt nghèo của Đạo luật An toàn Trực tuyến Anh được ban hành năm ngoái.

Phát ngôn viên của hãng khẳng định TikTok đang áp dụng các bộ quy tắc hành vi chặt chẽ và công nghệ "phán đoán độ tuổi" tiên tiến nhất dựa trên hành vi sử dụng của người dùng.

Tuy nhiên, bà Kate Davies, Giám đốc Chiến lược và Nghiên cứu của Ofcom thẳng thắn bày tỏ sự hoài nghi đối với giải pháp này của TikTok. Bà Davies nhấn mạnh phương pháp phán đoán độ tuổi gián tiếp qua hành vi trực tuyến chưa bao giờ được Ofcom công nhận là một biện pháp xác minh độ tuổi hiệu quả và an toàn.

Theo quy định của Đạo luật An toàn Trực tuyến Anh, các nền tảng công nghệ có nghĩa vụ bắt buộc phải ngăn chặn trẻ vị thành niên tiếp cận với các nội dung độc hại như tự tử, tự hại, rối loạn ăn uống, văn hóa phẩm đồi trụy hoặc các nội dung bạo lực, bắt nạt và các thử thách trực tuyến nguy hiểm.

Nếu cuộc điều tra chứng minh TikTok vi phạm pháp luật, nền tảng này có thể phải đối mặt với mức phạt tài chính khổng lồ lên tới 18 triệu bảng Anh (khoảng 24 triệu USD) hoặc tương đương 10% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp.

Ofcom cũng cảnh báo tình trạng trẻ em tại Anh đang dễ dàng tìm kiếm các trang web đen không có rào cản xác minh tuổi thông qua các công cụ tìm kiếm lớn.

Cơ quan quản lý cho biết Google Search và Microsoft Bing đã cam kết phối hợp khẩn cấp để đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn triệt để lỗ hổng này.