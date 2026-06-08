Mỹ bắt giữ nghi phạm vụ đâm dao tại ga tàu điện

ANTD.VN - 5 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station - nhà ga đông đúc nhất nước Mỹ ở Manhattan, New Yorrk tối 7-6 (giờ địa phương).

Cảnh sát có mặt tại hiện trường

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump sẽ dự trận chung kết giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) tại Madison Square Garden (MSG) nằm ngay phía trên nhà ga.

Sở Cứu hỏa New York cho biết nhận cuộc gọi báo nhiều người bị đâm tại lối vào ga Penn vào khoảng 7h tối 7-6. Khi lực lượng y tế đến nơi, họ phát hiện 5 nạn nhân bị thương do dao đâm, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Cả 5 người được đưa đến Bệnh viện Bellevue cấp cứu. Một quan chức xác nhận không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm có thể là người vô gia cư. Cảnh sát cũng khẳng định vụ việc không liên quan đến khủng bố.

Lối vào nhà ga bị phong tỏa

Sau vụ việc, lối vào nhà ga bị đóng, lực lượng khẩn cấp phong tỏa khu vực. Người dân được khuyến cáo tránh khu vực này do ùn tắc và gián đoạn giao thông công cộng.

Vụ việc xảy ra trước thềm trận chung kết giải bóng rổ nhà nghề Mỹ giữa New York Knicks và San Antonio Spurs tại Madison Square Garden. Đây là lần đầu tiên trận chung kết NBA trở lại MSG kể từ năm 1999, với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump.