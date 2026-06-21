ANTD.VN - Sự xuất hiện của chiếc Boeing 747-8i do Qatar tặng đang làm dấy lên đồn đoán một trong hai chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) hiện nay có thể sắp bị loại biên sau gần 40 năm hoạt động.

Chuyến công tác của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Pháp dường như có thể là hành trình cuối cùng của một trong hai máy bay đang đảm nhiệm vai trò Không lực Một.

Ông Steven Cheung, giám đốc truyền thông của Tổng thống Donald Trump, ngày 18/6/2026 đăng trên mạng xã hội X bức ảnh chiếc máy bay với dòng trạng thái: "Làm tốt lắm, người đầy tớ trung thành và tận tụy. Chuyến bay cuối cùng rồi".

Bà Monica Crowley, Trưởng bộ phận lễ tân Nhà Trắng, cũng đăng ảnh chiếc phi cơ trên đường băng căn cứ liên hợp Andrews gần thủ đô Washington và cho biết bà rất vinh dự khi có mặt trên chuyến bay cuối cùng của máy bay đã phục vụ các đời tổng thống Mỹ suốt gần 40 năm, kể từ thời ông George H.W. Bush.

"Không lực Một" là định danh dành cho mọi máy bay chở Tổng thống Mỹ, song cụm từ này thường được dùng để chỉ mẫu VC-25A, phiên bản đặc biệt phát triển từ máy bay chở khách Boeing 747-200B. Hai chiếc VC-25A được đưa vào vận hành từ năm 1990 và từ lâu đã trở thành biểu tượng quyền lực của Nhà Trắng.

Những thông điệp được đăng tải gần đây làm dấy lên đồn đoán rằng một trong hai chiếc VC-25A có thể sắp nghỉ hưu để nhường chỗ cho chiếc Boeing 747-8i do Qatar tặng chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức.

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Chuyên cơ Không lực Một có thể sắp nghỉ hưu sau gần 40 năm phục vụ

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump đang cân nhắc thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chiếc Boeing 747-8i khi tới Núi Rushmore vào tháng tới trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Không quân Mỹ ngày 18/6 xác nhận chiếc Boeing 747-8i, hiện được gọi là Máy bay Cầu nối VC-25B, sẽ sớm gia nhập đội bay chuyên chở lãnh đạo cấp cao và hoạt động song song với các máy bay VC-25A cùng dòng C-32.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các máy bay VC-25A vẫn tiếp tục phục vụ trong đội bay chuyên dụng và vẫn có thể đảm nhiệm vai trò Không lực Một ngay cả khi VC-25B đi vào hoạt động.

Theo chuyên trang quân sự War Zone, việc cải tạo một máy bay dân dụng thành chuyên cơ tổng thống là nhiệm vụ rất phức tạp. Máy bay phải sở hữu hệ thống liên lạc bảo mật cao, có khả năng chống xung điện từ, tên lửa phòng không và các hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Tập đoàn Boeing năm 2018 đã nhận hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD để chế tạo 2 máy bay VC-25B thay thế phi đội VC-25A. Tuy nhiên, kế hoạch bàn giao dự kiến vào cuối năm 2024 đã bị lùi tới ít nhất năm 2028.​

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