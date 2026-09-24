Món quà bất ngờ gõ cửa những căn nhà nhỏ đêm trước rằm...

ANTD.VN - Tối 23/9, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Yên Sở (Hà Nội) bất ngờ đón những vị khách không báo trước. Hàng chục phần quà Trung thu đã được các cán bộ, chiến sĩ Công an trao tận tay các em ngay tại phòng khách gia đình.

CAP Yên Sở (Hà Nội) trao quà Trung thu tặng trẻ em kém may mắn

Tối 23/9/2026. Khắp các ngả đường đã rộn ràng tiếng trống múa lân, rực rỡ ánh đèn ông sao. Lẫn trong dòng người hối hả ngược xuôi chơi lễ, các cán bộ chiến sĩ thuộc Chi đoàn và Hội Phụ nữ Công an phường Yên Sở (Hà Nội) lại xách những túi quà đỏ rực rảo bước tiến sâu vào từng con ngõ hẹp. Điểm đến của họ đêm nay không phải là những chốt tuần tra thường nhật. Họ tìm đến nhà những mảnh đời kém may mắn trên địa bàn.

Bên trong một căn nhà cấp bốn chật chội, một bé trai bẽn lẽn nép sau lưng người lớn khi thấy sắc phục xanh xuất hiện trước cửa. Không có những thủ tục hành chính, không có những lời dặn dò khô cứng. Những cán bộ công an nhẹ nhàng bước vào, kéo ghế ngồi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ. Chiếc túi giấy mang dòng chữ "Thắp sáng ước mơ" cùng hộp quà nhỏ được trao tận tay em. Kèm theo đó là một phong thư hỗ trợ. Ánh mắt rụt rè ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười bừng sáng.

Đồng hành cùng lực lượng công an phường đêm nay còn có lực lượng bảo vệ dân phố và những nhà hảo tâm từ DC Healthcare. Cả đoàn người nhẫn nại đi bộ qua những đoạn đường tối. Họ gõ cửa từng nhà. Có em nhỏ khuyết tật ngỡ ngàng nhận quà khi đang ngồi lặng lẽ trên ghế. Có thiếu nữ ngập ngừng đỡ lấy chiếc lồng đèn từ tay nữ cán bộ công an. Xung quanh các em là ánh mắt đong đầy sự trân trọng của bậc sinh thành. Mỗi cánh cửa mở ra là một câu chuyện đời người được sẻ chia.

Kế hoạch mang Tết Trung thu đến với trẻ em nghèo đã được Chi đoàn và Hội Phụ nữ Công an phường ấp ủ, chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Danh sách những trẻ em mồ côi, các bé mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lao động khó khăn được rà soát tỉ mỉ từng trường hợp.

Những phần quà vật chất được gom góp cẩn thận. Người góp công, người góp của. Họ tự tay chuẩn bị từng hộp bánh, xếp từng phong bao. Những món quà ấy mang sức nặng của sự thấu hiểu. Lực lượng công an cơ sở đang bước qua ranh giới của công việc giấy tờ hay nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đơn thuần. Họ chọn cách tiếp cận nhân dân bằng một danh xưng gần gũi. Đó là những người hàng xóm mặc cảnh phục.

Đồng hồ điểm về khuya. Tổ công tác hoàn thành việc trao gửi phần quà cuối cùng. Họ chào tạm biệt các gia đình, nhanh chóng quay trở lại đơn vị để bắt đầu ca trực đêm. Tiếng động cơ xe tuần tra lại nổ giòn, hòa vào thanh âm nhộn nhịp của phố phường. Phía sau lưng họ, trong những căn nhà nhỏ vốn thiếu vắng niềm vui, một mùa trăng ấm áp dường như đã đến sớm hơn thường lệ