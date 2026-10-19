Mất quyền kiểm soát điện thoại khi cho trẻ em sử dụng chơi game

ANTD.VN - Nhiều gia đình thường cho con sử dụng điện thoại cũ để chơi game và điều này đã dẫn đến việc các đối tượng lừa đảo lợi dụng gửi đường link dụ dỗ cho tài khoản “xịn” để rồi chiếm quyền điều khiển.

Mới đây, chị K.L trú tại Hà Nội đã đăng tải clip cảnh báo về việc chiếc điện thoại của chị đưa cho con trai sử dụng đã bị mất quyền điều khiển.

Theo thông tin chị K.L chia sẻ, con trai sử dụng chiếc điện thoại cũ của chị để chơi game. Trong quá trình có một tài khoản đã gửi đường link cho cháu và đề nghị bấm vào đường link này sẽ có một account (tài khoản) “xịn” hơn.

Phụ huynh cần nhắc nhở con không bấm vào đường link lạ khi sử dụng điện thoại (Ảnh minh họa)

Tin tưởng đây là đường link bình thường, con trai chị K.L đã bấm vào và lập tức, chiếc điện thoại bị mất quyền điều khiển. Khi chị mang ra cửa hàng sửa điện thoại thì được biết có một “bên thứ 3” đã truy cập vào máy và lấy mất quyền kiểm soát qua icloud.

Chị K.L sau đó đã mất 5 triệu đồng để mở khóa icloud của chiếc điện thoại này mới có thể lấy lại quyền điều khiển.

Chị K.L cho biết rất may là chị đã thoát hết các tài khoản ngân hàng, app cá nhân, thông tin cũ khỏi chiếc điện thoại rồi mới đưa cho con sử dụng, nếu không hậu quả sẽ còn nặng nề hơn.

Từ vụ việc của gia đình mình, chị K.L đã đưa ra lời cảnh báo tới mọi người, hết sức cẩn thận khi cho các con sử dụng điện thoại cũ của mình; hãy dặn con tuyệt đối không được tin những chia sẻ trên mạng như rủ đi chơi, bấm vào đường link để cho tài khoản “xịn”.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi và gần đây đã có sự chuyển hướng sang trẻ em.

Để phòng tránh thiệt hại, người dân không chỉ nâng cao nhận thức của chính mình mà cần tuyên truyền đến con em mình, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, không bấm các đường link lạ, không nghe theo hướng dẫn của các đối tượng lạ để dẫn tới việc mất quyền kiểm soát điện thoại hoặc thiệt hại nặng nề hơn là mất tiền.