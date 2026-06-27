Mỹ - Iran tấn công trả đũa lẫn nhau lần đầu tiên sau thỏa thuận ngừng bắn

ANTD.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 26-6 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công vào một tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz.

Mỹ không kích Iran lần đầu sau thỏa thuận ngừng bắn 17-6, cáo buộc Tehran vi phạm ở eo biển Hormuz

CENTCOM tuyên bố: “Máy bay Mỹ đã tấn công các địa điểm cất giữ tên lửa và phương tiện bay không người lái (UAV) của Iran cũng như các trạm radar ven biển.

Động thái này là đáp trả trực tiếp việc Iran sử dụng máy bay không người lái tấn công tàu thương mại mang cờ Singapore M/V Ever Lovely tại eo biển Hormuz một ngày trước đó.

"Hành động gây hấn vô cớ nhằm vào tàu vận tải thương mại của lực lượng Iran rõ ràng đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, làm suy yếu quyền tự do hàng hải” - CENTCOM nhấn mạnh.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin tiếng nổ đã được nghe thấy ở Sirik, miền Nam Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Sirik, bên bờ eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran một cách "nhanh chóng và dứt khoát".

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, IRGC ngày 27-6 tuyên bố đã tấn công các vị trí của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh nhằm trả đũa các cuộc không kích của Washington.

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn một bài đăng trên Telegram của IRGC nêu rõ: "Nếu hành vi gây hấn còn lặp lại, phản ứng của chúng tôi sẽ có quy mô lớn hơn thế này".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran vi phạm Bản ghi nhớ ngừng bắn mà hai bên đã ký ngày 17-6 vừa qua.

Ông Trump cáo buộc Iran đã triển khai ít nhất 4 UAV tấn công vào các tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Phía Iran chưa nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, Tehran đưa ra lập trường cứng rắn về tuyến hàng hải này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên X: "Việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz không thể được đảm bảo trong bối cảnh các thỏa thuận mơ hồ, các tuyến đường song hoặc các quyết định không tính đến vai trò của Iran với tư cách là một quốc gia ven biển".

Ông Gharibabadi nhấn mạnh chỉ Iran và Oman mới có thể "định hình tương lai quản lý và dịch vụ hàng hải" tại eo biển chiến lược này.