Pháp: Bé trai 18 tháng tuổi tử vong, nghi bị bỏ quên trong ô tô giữa nắng nóng khắc nghiệt

ANTD.VN - Ngày 26-6, bệnh viện ở thành phố Marseille của Pháp cho biết, một đứa trẻ 18 tháng tuổi đã tử vong trong phòng cấp cứu hồi đầu tuần này sau khi được tìm thấy trong ô tô trong tình trạng tăng thân nhiệt.

Người dân giải nhiệt tại đài phun sương ở Paris, Pháp

Nguồn tin cảnh sát nói với tờ báo Le Figaro rằng người cha, làm việc trong khu vực, có thể đã quên con trai mình trong xe khi định đưa con đến nhà trẻ.

Đầu tuần này, một bé trai 3 tuổi ở ngoại ô Paris được tìm thấy đã tử vong sau khi trèo vào ô tô và bị mắc kẹt khi khóa an toàn trẻ em được kích hoạt. Ngoài ra, thi thể của 2 trẻ em, gồm 1 bé 2 tuổi và 1 bé 4 tuổi, được tìm thấy trong ô tô của gia đình tại bãi đỗ xe của khu dân cư.

Như vậy, số trường hợp tử vong ở Pháp liên quan đến đợt nắng nóng đã tăng lên 4 trẻ nhỏ và hơn 55 người chết đuối, khi điều kiện thời tiết nóng bức khắc nghiệt đang bao trùm châu Âu được dự báo sẽ di chuyển về phía Đông, khiến 150 triệu người phải chịu đựng nhiệt độ 35 độ C.

Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng này là nghiêm trọng và lan rộng nhất từ ​​trước đến nay, khiến gần một nửa trong số 850 thành phố lớn nhất khu vực phải vật lộn với tình trạng căng thẳng do nắng nóng chưa từng có. Họ nói rằng nhiệt độ cực đoan này là do cuộc khủng hoảng khí hậu gây ra bởi việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Ngày 26-6, Bộ trưởng Thể thao Pháp, bà Marina Ferrari cho biết ít nhất 55 người trên khắp nước này bị chết đuối, tăng so với con số 40 được báo cáo hồi đầu tuần. “Đến tối qua, con số đã là 55, nhưng chúng tôi lo ngại rằng tình hình có thể xấu đi”, bà nói với Đài truyền hình Franceinfo.