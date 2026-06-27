Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 900 người, 51.000 người mất tích

ANTD.VN - Công tác cứu hộ tại Venezuela đang được tăng tốc 48 giờ sau 2 trận động đất liên tiếp 7,2 và 7,5 độ richter. Theo số liệu cập nhật đến tối 26-6 (giờ địa phương), thảm họa đã khiến ít nhất 920 người thiệt mạng và hơn 51.000 người mất tích.

Các nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân Daniel Cordero ra khỏi đống đổ nát 2 ngày sau trận động đất xảy ra ở Catia la Mar, Venezuela

Chính phủ Venezuela cho biết đang huy động tối đa lực lượng cứu hộ, quân đội và tình nguyện viên để tìm kiếm những người mất tích. Các tổ chức cứu trợ quốc tế cũng đã có mặt để hỗ trợ.

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodiguez nhấn mạnh ưu tiên số một hiện nay là cứu người: “Mỗi người được cứu sống là một phép màu. Chúng tôi sẽ công bố đầy đủ mức độ nghiêm trọng của thảm họa để huy động thêm nguồn lực".

Theo các chuyên gia, 48 đến 72 giờ đầu sau động đất vẫn là “thời gian vàng” để tìm kiếm người sống sót. Cơ hội sống sót có thể kéo dài hơn nếu nạn nhân có đủ nước và thức ăn.

Bên cạnh lực lượng chức năng, người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng đã tự nguyện tham gia dọn dẹp đống đổ nát, hỗ trợ tìm kiếm người thân và hàng xóm.

Một nạn nhân được may mắn cứu sống

Tại thành phố Maiquetia, người dân xếp hàng trật tự để nhận nước, thực phẩm, thuốc men từ các điểm cứu trợ do chính quyền và các tổ chức thiện nguyện lập ra.

Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính có khoảng 6,76 triệu người chịu ảnh hưởng bởi động đất, trong đó riêng Thủ đô Caracas có khoảng 2 triệu người.

Bà Loyce Pace, Giám đốc khu vực châu Mỹ của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, cho biết nhiều người dân hiện vẫn chưa dám quay lại nhà do dư chấn và lo ngại sập.

Ông Franklin Fuentes tìm kiếm người thân mất tích trong tòa nhà bị sập ở La Guaira

Số người chết dự kiến ​​sẽ còn tăng lên, người dân đã báo cáo hàng chục nghìn người mất tích trên các cơ sở dữ liệu độc lập.

Con số người mất tích có thể bao gồm cả những người bị mất liên lạc do thiếu tín hiệu điện thoại di động ở các khu vực thảm họa.

Tính đến trưa 26-6, số người bị thương đã tăng lên hơn 3.300 người, và các nhà chức trách cho biết đã cứu được 243 người.

Hiẹn có 861 tình nguyện viên quốc tế đến từ Mexico, Mỹ, El Salvador, Thụy Sĩ, Colombia và nhiều nước khác đang tham gia cứu hộ việc tại Venezuela.

Liên hợp quốc cho biết 1.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp thuộc 25 đội tìm kiếm và cứu nạn từ khắp thế giới đang trên đường đến Venezuela.