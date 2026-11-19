ANTD.VN - Tại phần thi sân khấu hóa, xử lý tình huống chủ đề “Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ”, Cụm thi đua số 5 đã để lại dấu ấn sâu sắc qua tiểu phẩm “Điểm tựa”. Với lối diễn xuất chân thực, sáng tạo, đội thi đã lan tỏa trọn vẹn 5 giá trị cốt lõi: Bản lĩnh, Trí tuệ, Nhân văn, Thanh lịch, Hiện đại của người chiến sĩ Công an Thủ đô, khẳng định tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.