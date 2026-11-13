Israel tấn công bệnh viện Nasser ở Gaza gây nhiều thương vong

ANTD.VN - Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong cuộc tấn công do quân đội Israel tiến hành vào bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza ngày 12-11.

Hiện trường vụ tấn công bệnh viện Nasser

Theo Cơ quan phòng vệ dân sự Dải Gaza, vụ tấn công xảy ra rạng sáng, tên lửa đánh trúng khoa phẫu thuật của bệnh viện, gây hư hại nặng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy tường và đồ đạc bị phá hủy, người bị thương được đưa ra khỏi đống đổ nát trên cáng.

Theo một số nguồn tin địa phương, trong số các nạn nhân thiệt mạng, có một bác sĩ phẫu thuật, bệnh nhân và quan chức địa phương.

Quân đội Israel và cơ quan an ninh Shin Bet đã xác nhận thực hiện cuộc tập kích.

Tuyên bố của hai cơ quan này cho biết, mục tiêu là Muhammad Abu Ismail, chỉ huy lữ đoàn Khan Younis của Hamas, người được cho là lẩn trốn bên trong bệnh viện Nasser cùng các thành viên khác.

Nhân viên bệnh viện thu gom thiết bị y tế từ khu vực bị hư hại tại Bệnh viện Nasser sau cuộc không kích của Israel ngày 12-11-2026

Phía Israel cáo buộc Hamas sử dụng tỏa nhà bệnh viện làm trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và nơi trú ẩn.

Phía Hamas đã lên án cuộc tấn công, gọi đây là hành động nhằm vào cơ sở y tế.

Bệnh viện Nasser là một trong những bệnh viện lớn nhất còn hoạt động ở phía nam Dải Gaza, phục vụ khoảng 500.000 người. Đây là lần thứ 7 trong vài năm qua bệnh viện này bị tấn công.

Lệnh ngừng bắn toàn diện do Mỹ bảo trợ có hiệu lực từ 10-10-2025, nhưng các cuộc tấn công cục bộ vẫn tiếp diễn. Theo cơ quan y tế Gaza, kể từ khi ngừng bắn, đã có hơn 1.600 người Palestine thiệt mạng.