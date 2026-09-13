Iran và Oman thống nhất tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz

ANTD.VN - Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về tuyến đường ra - vào eo biển Hormuz. Thỏa thuận sẽ được công bố chính thức tại cuộc họp các ngoại trưởng vùng Vịnh ở Oman vào ngày 15-9 tới.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới

Ngày 12-9, hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán Iran cho biết, sau các cuộc đàm phán kỹ thuật và ngoại giao chuyên sâu, Iran và Oman đã đạt thỏa thuận cuối cùng về tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz vào cuối tháng 8.

Theo thỏa thuận, tuyến đường đi vào Vịnh Ba Tư nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Iran. Một phần tuyến đường đi ra cũng nằm trong lãnh hải của Iran.

Nguồn tin nhấn mạnh, tuyến hàng hải mới sẽ vận hành theo các quy định do Iran đặt ra. Đồng thời, tuyến đường thủy phía nam hiện nay sẽ bị đóng cửa sau khi hệ thống mới đi vào hoạt động. Mỹ trước đó đã kiên quyết yêu cầu duy trì tuyến phía nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các Bộ trưởng ngoại giao các quốc gia ven biển Vịnh Ba Tư sẽ họp tại Muscat, Oman vào ngày 15-9 để trao đổi về an ninh khu vực.

"Trong cuộc họp, chúng tôi sẽ thông báo cho các phái đoàn về kết quả tham vấn giữa Iran và Oman liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz", ông Baghaei nói.

Theo thỏa thuận, tuyến đường vào vùng Vịnh nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Iran và một phần tuyến đường ra cũng nằm trong lãnh hải của Iran

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tasnim, thỏa thuận với Oman "không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa".

Iran đã đưa ra 7 điều kiện để mở lại tuyến đường thủy này và chuyển cho Mỹ. Tuyến đường thủy sẽ vẫn đóng trừ khi các điều kiện đó được thực hiện. Việc mở cửa trở lại hoàn toàn phụ thuộc vào hành vi của Mỹ.

Cuối tháng 8 vừa qua, Iran và Oman đã ra tuyên bố chung về khuôn khổ từng bước nhằm thiết lập một hành lang vận chuyển chung tạm thời ở eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz nối Vịnh Ba Tư với Biển Ảrập, chiếm khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu. Oman và Iran nằm ở hai bờ đối diện của eo biển và từ lâu duy trì cơ chế tham vấn về an ninh hàng hải.