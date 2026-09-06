Indonesia nỗ lực dập lửa, ngăn cháy rừng uy hiếp Thủ đô mới Nusantara

ANTD.VN - Lực lượng chức năng Indonesia đã phải tiến hành chiến dịch "dội bom nước" khẩn cấp bằng trực thăng nhằm khống chế các đợt cháy rừng đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ đe dọa khu vực ven Thủ đô mới Nusantara.

Lực lượng cứu hỏa "chiến đấu" với các đám cháy đất than bùn ở Sintang, Tây Kalimantan ngày 5-9-2026

Theo giới chức địa phương và Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia, các đám cháy bắt đầu bùng phát và gia tăng cường độ từ giữa tháng 8 tại các vùng đệm xung quanh Nusantara - trung tâm hành chính mới đang trong quá trình xây dựng trên đảo Borneo để thay thế Jakarta.

Tính đến đầu tháng 9-2026, khoảng 400 ha đất xung quanh khu vực Thủ đô mới đã bị giặc lửa tàn phá, trong đó riêng khu vực Công viên rừng Bukit Soeharto cách trung tâm Nusantara khoảng 50km ghi nhận khoảng 300 ha bị thiêu rụi.

Trực thăng thả nước để dập tắt đám cháy rừng lan rộng trên cánh đồng than bùn ở Danau Lamo, tỉnh Jambi, Indonesia

Bà Myrna Asnawati Safitri, Phó Cục trưởng Cục Môi trường và Tài nguyên thuộc Cơ quan Quản lý Nusantara cho biết, lực lượng chức năng đã phải triển khai máy bay dội bom nước phối hợp chặt chẽ với các đội chữa cháy mặt đất. Mưa nhân tạo cũng sẽ được tiến hành ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

"Việc dội bom nước không chỉ nhằm dập tắt các ngọn lửa đang bùng phát mà còn giúp làm mát nhanh chóng các khu vực đã được lực lượng mặt đất khống chế, ngăn chặn nguy cơ tàn lửa bùng phát trở lại" - bà Myrna nhấn mạnh.

Nhân viên cứu hỏa phun nước dập tắt đám cháy rừng tại Công viên rừng Soeharto, tỉnh Đông Kalimantan, Indonesia

Mùa khô năm nay tại Indonesia được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua, trở nên tồi tệ hơn do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino.

Không chỉ riêng Nusantara, cháy rừng tồi tệ trên diện rộng ở Sumatra và Borneo đã đốt cháy gần 300.000ha đất, gây khói mù độc hại lan sang các quốc gia láng giềng như Malaysia, Singapore và Philippines, gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.

Nhân viên cứu hỏa phun nước để dập tắt đám cháy rừng tại Công viên rừng Soeharto

Mặc dù các đợt cháy rừng và khói mù bao phủ diện rộng, giới chức Indonesia khẳng định tiến độ xây dựng và các hoạt động cốt lõi tại Thủ đô mới Nusantara hiện vẫn chưa bị gián đoạn.

Lực lượng phòng chống thiên tai Indonesia hiện huy động hơn 50 máy bay làm nhiệm vụ chữa cháy và sẵn sàng gia hạn các chiến dịch ứng phó không quân cho đến khi tình hình được kiểm soát hoàn toàn.