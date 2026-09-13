Kỳ tích: Bé trai 330 gram chào đời ở tuần 23 tại Thâm Quyến xuất viện khỏe mạnh

ANTD.VN - Chỉ nặng 330 gram khi chào đời, nhỏ bằng lòng bàn tay người lớn, bé trai sinh non ở Bệnh viện Sản nhi Thâm Quyến, Trung Quốc đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh sau 105 ngày điều trị đặc biệt.

Bé sơ sinh chào đời khi mới được 23 tuần 4 ngày

Bé trai Tiểu Zebao chào đời ngày 20-5 tại Bệnh viện Sản nhi Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Khi đó thai kỳ của mẹ bé mới được 23 tuần 4 ngày.

Người mẹ được xác định mắc cao huyết áp mạn tính và tiền sản giật nặng, buộc phải chấm dứt thai kỳ sớm để bảo toàn tính mạng.

Với cân nặng 330 gram, Tiểu Zebao được xác nhận là trẻ sinh non nhẹ cân nhất tỉnh Quảng Đông từ trước đến nay.

Theo truyền thông Trung Quốc mô tả, da bé mỏng như cánh ve sầu, các mạch máu li ti nhìn rõ dưới da. Lòng bàn chân còn nhỏ hơn ngón tay cái người lớn. Đường ruột mỏng như sợi tóc, hệ miễn dịch gần như chưa hoàn thiện.

Ngay sau sinh, bé được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh. Các bác sĩ phải đặt ống thở ngay sau khi bé chào đời do suy hô hấp.

Em bé xuất viện khỏe mạnh sau 105 ngày chăm sóc đặc biệt

Để giữ nhiệt và hạn chế mất nước, nhân viên tế quấn cơ thể bé bằng màng phim. Chưa đầy 30 phút sau, em bé được truyền truyền thuốc và dinh dưỡng vào động mạch rốn.

"Ban đầu, thành thật mà nói, chúng tôi không nghĩ em bé sẽ sống được. Giờ thì bé đã khỏe mạnh và được xuất viện. Tôi thực sự rất vui mừng", mẹ của Tiểu Zebao chia sẻ.

Ngày thứ 3 sau sinh là thời điểm nguy kịch nhất. Nhịp tim và nồng độ oxy trong máu của bé giảm mạnh. Kết quả siêu âm phát hiện dịch tụ trong túi tim, nguy cơ ngừng tim đột ngột.

Em bé được cứu sống được coi là kỳ tích

Các bác sĩ lập tức thực hiện thủ thuật chọc hút. Chỉ hơn 10 phút, dịch được rút ra, em bé qua được giây phút nguy hiểm. Bác sĩ cho biết đã phải trải qua vô số khó khăn để giữ mạng sống bé.

Ngày 1-9 vừa qua, Tiểu Zebao xuất viện với cân nặng 2,5 kg. Gia đình đã tặng bệnh viện lá cờ thêu dòng chữ cảm ơn đội ngũ y bác sĩ.

Câu chuyện của Tiểu Zebao ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

"Thật là một phép màu y học! Tôi mong em bé lớn lên khỏe mạnh", một tài khoản bình luận.

"Các bác sĩ và y tá đã làm rất tốt. Họ thật tuyệt vời!", một người khác viết.

Đây không phải lần đầu Bệnh viện Sản Nhi Thâm Quyến lập kỳ tích. Tháng 10-2023, bệnh viện từng cứu sống một bé sinh ở tuần 21 ngày 4, điều trị 143 ngày trước khi xuất viện. Ca bệnh này đã giúp bệnh viện xác lập kỷ lục cứu sống trẻ sinh non nhỏ tuổi nhất Trung Quốc.