Trừ lương trái luật, công ty bị buộc bồi thường cho lao động 6.500 USD

ANTD.VN - Tòa án tại Nhật Bản đã yêu cầu công ty quản lý một cửa hàng mỳ ở Tokyo trả khoảng 1 triệu yên, tương đương 6.500 USD, cho một phụ nữ Myanmar. Người phụ nữ này cho rằng công ty đã khấu trừ tiền lương trái pháp luật.

Quang cảnh phiên xét xử tại Tòa Sơ thẩm Tokyo. Ảnh: NHK

Hôm 11-9, Tòa Sơ thẩm Tokyo đưa ra phán quyết như vậy. Theo đơn kiện và các tài liệu liên quan, người phụ nữ Myanmar 30 tuổi này đến Nhật Bản vào tháng 1 năm ngoái. Sau đó, cô bắt đầu làm việc tại một cửa hàng của Mitsuyado Seimen.

Vào tháng 2 năm ngoái, cô đã làm việc hơn 150 giờ. Tuy nhiên, người phụ nữ cho rằng công ty quản lý đã khấu trừ vào tiền lương của cô nhiều khoản chi phí, trong đó có tiền nhà ở do công ty cung cấp, dù trước đó cô chưa đồng ý thanh toán các khoản này.

Do đó, tiền lương tháng đầu tiên của cô thực tế còn 0 yên. Cô đã khởi kiện, yêu cầu thanh toán phần tiền lương chưa được trả và đòi bồi thường do chịu tổn thất về tinh thần.

Trong phán quyết hôm 11-9, Thẩm phán Hosokawa Hidehito cho biết người phụ nữ này chỉ nhận được khoản tiền lương chưa đến 40.000 yên, tương đương 260 USD, trong 3 tháng đầu tiên. Hơn 70% tiền lương của cô đã bị khấu trừ trong thời gian tuyển dụng.

Thẩm phán cũng chỉ ra rằng cô đã bị đẩy vào tình trạng hết sức khó khăn, không đủ khả năng chi trả ngay cả những nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và các hóa đơn điện, nước. Ông kết luận những khoản khấu trừ này là trái pháp luật.

Thẩm phán cũng nói rằng một nhân viên của công ty quản lý cũng có hành vi trái pháp luật khi gửi tin nhắn yêu cầu người phụ nữ lập tức rời khỏi nhà ở của công ty nếu cô không đồng ý thanh toán nhiều khoản chi phí khác nhau.