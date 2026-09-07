Cháy chợ tại Indonesia khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em

ANTD.VN - Rạng sáng 7-9, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu chợ ở thị trấn Paniai, tỉnh Trung Papua, Indonesia, khiến 11 người tử vong, thiêu rụi khoảng 40 kios và nhà dân.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra

Theo Người phát ngôn Cảnh sát tỉnh Trung Papua, ông Henry J. Manurung, ngọn lửa bùng phát lúc nửa đêm tại khu chợ thuộc thị trấn Paniai. Do các cửa hàng và nhà dân xây san sát, lửa nhanh chóng lan rộng sang các kios và ngôi nhà lân cận.

“Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 nạn nhân đã tử vong. Trong số 11 nạn nhân, có 5 người lớn và 6 trẻ em” - ông Manurung thông tin. Các nạn nhân trẻ em có độ tuổi từ 2 đến 9.

Đám cháy kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ mới được khống chế. Dù lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy và xe phun nước, đến khoảng 3h30 sáng đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Hỏa hoạn đã thiêu rụi ít nhất 40 kios và nhà dân.

Ông Manurung cho biết, cường độ đám cháy và việc các nhà cửa, quầy hàng nằm san sát nhau đã khiến công tác chữa cháy mất rất nhiều thời gian.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cảnh sát đang thu thập lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Tại Indonesia từng xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây nhiều thương vong. Vào tháng 12-2025, một vụ cháy tòa nhà văn phòng 7 tầng ở trung tâm Jakarta làm 22 người thiệt mạng.

Trước đó, một vụ nổ tại nhà máy chế biến niken ở miền Đông vào năm 2023 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.