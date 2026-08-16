Hội đồng Hiến pháp Pháp bác dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội

ANTD.VN - Cơ quan hiến pháp của Pháp đã bác dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội.

Ảnh minh họa: Yeni Safak AA

Hội đồng Hiến pháp Pháp công bố quyết định trên vào ngày 14-8-2026 sau khi xem xét tính hợp hiến của dự luật được Quốc hội thông qua vào tháng 7 vừa qua.

Hội đồng cho rằng các quy định trong dự luật xâm phạm một cách không phù hợp quyền tự do biểu đạt và giao tiếp, do các hạn chế không đi kèm với bất kỳ điều kiện nào liên quan đến tính năng hoặc nội dung.

Hội đồng cũng cho biết dự luật sẽ yêu cầu tất cả người dùng, kể cả người trưởng thành, cung cấp bằng chứng về độ tuổi, nhưng không quy định rõ các điều kiện và giới hạn đối với việc cung cấp thông tin này.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã chỉ thị Thủ tướng Sebastien Lecornu điều chỉnh lại dự luật. Tuyên bố cho biết thêm rằng Tổng thống vẫn quyết tâm thực hiện cải cách này.

Dự luật dự kiến cấm những người dưới 15 tuổi mở tài khoản mạng xã hội kể từ tháng tới. Dự luật cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội đóng các tài khoản hiện có của người dùng chưa đủ 15 tuổi vào đầu năm sau.

Năm ngoái, Australia đã thực thi lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng biện pháp như vậy.

Tại Liên minh châu Âu và Anh, ngày càng có nhiều động thái cân nhắc đưa ra các quy định tương tự.