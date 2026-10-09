Đánh giá thực chất, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, chỉ tiêu còn hạn chế

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP; Ban Chỉ huy và CBCS 16 Công an cấp xã, gồm: Phúc Lộc, Phúc Thọ, Hát Môn, Ô Diên, Liên Minh, Đan Phượng, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thanh Liệt, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Yên Lãng, Quang Minh, Yên Hòa, Cầu Giấy và Nghĩa Đô.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuân nêu rõ hội nghị nhằm kiểm đếm toàn diện khối lượng công việc đã triển khai, rà soát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công an cấp xã; đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời nhìn nhận, qua theo dõi, đánh giá, bên cạnh các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thành nhiều chỉ tiêu, còn để xảy ra tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục.

Do đó, yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận; nhìn nhận đúng thực chất kết quả đạt được, không né tránh những hạn chế, thiếu sót của đơn vị và lĩnh vực phụ trách.

"Đây là cơ sở quan trọng để xác định rõ những phần việc cần tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu công tác năm 2026" - Thiếu tướng Lê Văn Tuân nêu rõ.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn, Phó trưởng Phòng Tham mưu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Công an 16 xã

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2026 của các đơn vị do Thượng tá Nguyễn Song Toàn, Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP Hà Nội trình bày tại Hội nghị cho thấy, các đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong thực thi nhiệm vụ; nhiều kết quả tích cực được thể hiện trên các mặt công tác phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên vẫn còn các đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu hoặc chưa bảo đảm tiến độ. Những hạn chế này đòi hỏi các đơn vị phải khẩn trương rà soát nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Lê Văn Tuân, chỉ huy các đơn vị đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện chỉ tiêu điều tra, xử lý tội phạm; phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường và ma túy. Các đơn vị cũng cam kết tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP cũng đã phân tích, dự báo tình hình an ninh, trật tự tại từng địa bàn, nhất là thời điểm cuối năm và dịp cận Tết Nguyên đán; làm rõ những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền trong hoạt động điều tra, đồng thời định hướng các giải pháp kéo giảm tội phạm, nâng cao hiệu quả phối hợp và triển khai đồng bộ các mặt công tác.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuân yêu cầu Ban Chỉ huy Công an các đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị phải chủ động tự kiểm tra, thường xuyên đôn đốc, rà soát tiến độ từng chỉ tiêu, kịp thời chấn chỉnh những mặt công tác còn yếu, không để tồn tại kéo dài hoặc ảnh hưởng đến kết quả chung.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác, tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ, chủ động phòng ngừa sai phạm.

Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ CATP tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ Công an cấp xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.