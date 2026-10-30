Hà Nội yêu cầu khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao theo phân cấp, ủy quyền; xử lý hành vi tổ chức dạy thêm trái quy định…

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1080/KL-UBVHXH16 của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát thể chế, tổ chức thực hiện và kịp thời tham mưu ban hành văn bản thuộc thẩm quyền thành phố.

Đồng thời, rà soát mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất và nhu cầu nguồn lực. Tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao theo phân cấp, ủy quyền; rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, xác định rõ nhu cầu, nguyên nhân thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo cấp học, môn học và địa bàn; xây dựng phương án điều tiết, bố trí, sử dụng giáo viên hiệu quả.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo đặt hàng đào tạo giáo viên với các cơ sở đào tạo sư phạm theo nhu cầu thực tế của thành phố; nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách đặc thù về thu nhập, chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Thành phố.

Đối với người học, Hà Nội yêu cầu rà soát, xác định đối tượng, lập danh sách, thực hiện miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn, tiền ở và các chính sách hỗ trợ khác; tổ chức đánh giá thực chất kết quả phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn và phòng ngừa bạo lực học đường;

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành trong và ngoài nhà trường; phòng ngừa, xử lý hành vi ép buộc học sinh học thêm, tổ chức dạy thêm trái quy định, cắt giảm nội dung chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; xác định trách nhiệm của cơ sở giáo dục và người đứng đầu.

UBND các xã, phường được yêu cầu đánh giá khả năng đáp ứng trường, lớp tại khu đô thị mới và khu vực tăng dân số cơ học; đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng phát triển đô thị không đồng bộ với hạ tầng giáo dục và danh mục dự án trường học cần ưu tiên đầu tư, cải tạo, mở rộng.

Với riêng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động, thu, chi, cam kết và trách nhiệm giải trình về chất lượng đào tạo. Thực hiện việc xác định, công khai và thu học phí theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học, cơ chế tự chủ và các quy định có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch các khoản thu, chi và trách nhiệm giải trình…