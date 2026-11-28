Người tiêu dùng mua sắm, trải nghiệm những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2026, gắn với ngày hội mua sắm Black Friday trên thế giới.

Chương trình diễn ra từ ngày 26/11 đến 30/11/2026 nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đổi mới phương thức kinh doanh, phát triển thương mại điện tử, tiêu dùng xanh và kinh tế đêm, góp phần tăng trưởng thương mại, dịch vụ Thủ đô trong những tháng cuối năm.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là quy mô triển khai tại 10 hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn Thủ đô như GO! Thăng Long, MM Mega Market Phạm Văn Đồng, MM Mega Market Hoàng Mai, BRGmart Phạm Ngọc Thạch, Co.opmart Hà Đông, MediaMart, Pico, Lan Chi, Nguyễn Kim...

Tại mỗi điểm bán, Ban tổ chức bố trí không gian trưng bày rộng trên 50m², giới thiệu các nhóm sản phẩm xanh, sản phẩm ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, hàng hữu cơ, sản phẩm tái chế và sản phẩm OCOP được xếp hạng cao của Hà Nội.

Đáng chú ý, các chương trình giảm giá được thiết kế theo khung giờ nhằm khuyến khích người dân mua sắm vào buổi tối. Cụ thể, từ 17h đến 22h, mức giảm giá có thể lên tới 50%; sau 22h, mức ưu đãi có thể lên tới 100% đối với một số sản phẩm, chương trình cụ thể.

Người tiêu dùng có thể mua sắm trực tiếp tại cửa hàng hoặc thông qua các ứng dụng, website bán hàng; đồng thời trải nghiệm những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như quét mã QR Code, thanh toán chạm NFC, mở tài khoản và nhận hoàn tiền tại điểm bán.

Các hoạt động livestream bán hàng cũng được tổ chức tại hệ thống siêu thị, kết hợp với những chương trình săn ưu đãi trên các nền tảng số như TikTok Shop, Shopee, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và kết nối giữa hoạt động mua sắm trực tiếp với thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu khai mạc tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thị trường bán lẻ đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, giá cả, sự thuận tiện trong mua sắm và những giá trị mà sản phẩm mang lại cho sức khỏe, môi trường. Trong khi đó, doanh nghiệp phải đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến hay ứng dụng công nghệ trong thanh toán, mà còn là quá trình đổi mới toàn diện cách thức tiếp cận khách hàng, tổ chức phân phối, quản lý hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

Cùng với đó, tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng ngày càng rõ nét. Việc khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản phẩm hữu cơ, tái chế và có nguồn gốc rõ ràng vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu bền vững.

Vì vậy, việc kết hợp chuyển đổi số với tiêu dùng xanh, đồng thời mở rộng hoạt động mua sắm vào khung giờ buổi tối là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển thương mại hiện đại của Hà Nội.

Thông qua chương trình, thành phố kỳ vọng tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất, phân phối chuyển đổi mô hình kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời đưa các sản phẩm xanh, bền vững đến gần hơn với đời sống tiêu dùng.

Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tối ưu chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc kết hợp các hoạt động khuyến mại, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt được kỳ vọng góp phần gia tăng tỷ trọng kinh tế số trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.