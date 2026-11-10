Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

ANTD.VN - Cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham gia trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất

Văn phòng Quốc hội vừa thông tin chi tiết về chương trình phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa 16.

Theo đó, phiên chất vấn diễn ra trong 1 ngày, ngày 12-11. Nội dung chất vấn tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính gồm nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Cụ thể, ở nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính, các nội dung chất vấn tập trung vào: Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP);

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế; Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và một số Bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 2

Ở nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, nội dung chất vấn tập trung vào: Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương;

Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI...

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Từ 15h45 đến 16h50 ngày 11-12, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.