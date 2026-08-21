‘Đòn đau’ nhằm vào 2 tàu hộ vệ mang tên lửa Kalibr của Nga

ANTD.VN - Ảnh vệ tinh cho thấy tàu hộ vệ Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen có dấu hiệu hư hại sau cuộc tập kích của Ukraine tại quân cảng Novorossiysk.

Ảnh vệ tinh được báo Kyiv Post phân tích ngày 20/8 cho thấy tàu hộ vệ Đô đốc Makarov của Nga đang neo tại cảng với một lỗ thủng ở phần mũi. Hình ảnh được cho là ghi lại thiệt hại sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Kênh Military Informant nhận định lỗ thủng nằm bên trái hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) UKSK gồm 8 ống, được sử dụng để phóng tên lửa hành trình Kalibr. Đài liên lạc vệ tinh Centaur-NM1 và radar cảnh giới Pozitiv-M1.2 trên cấu trúc thượng tầng phía sau tàu cũng có thể bị hư hại.

Chuyên trang quân sự Militarnyi của Ukraine cho rằng đòn tập kích đánh trúng khu vực đặt VLS, gây ra vụ nổ và khiến các ống phóng "bị cháy rụi". Hệ thống liên lạc, tác chiến điện tử và radar trên tàu cũng được cho là chịu thiệt hại.

Chiến hạm Đô đốc Makarov (dưới) và Đô đốc Essen trong ảnh vệ tinh đăng ngày 20/8.

Ảnh vệ tinh đồng thời cho thấy tàu hộ vệ Đô đốc Essen neo tại cùng cầu cảng với Đô đốc Makarov. Military Informant nhận định có dấu hiệu hỏa hoạn tại khu vực đặt VLS trên tàu. Militarnyi cho rằng hệ thống này "đã bị phá hủy", trong khi boong tàu bị biến dạng do phần mũi trúng đòn và hệ thống quản lý chiến đấu Trebovanie-M có thể bị hư hỏng.

Theo Militarnyi, nếu thiệt hại đối với các hệ thống phóng thẳng đứng được xác nhận, 2 chiến hạm có thể phải đại tu và mất ít nhất 1 năm mới trở lại hoạt động. Military Informant cũng cảnh báo trong kịch bản xấu nhất, 2 tàu có thể phải nằm xưởng cạn trong thời gian dài, khiến Hạm đội Biển Đen mất 2 hộ vệ hạm có khả năng mang tổng cộng 16 tên lửa hành trình Kalibr.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về hình ảnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/8 tuyên bố Ukraine đã sử dụng 15 loại vũ khí, gồm tên lửa, UAV, tên lửa lai UAV và xuồng không người lái, để tập kích căn cứ Hạm đội Biển Đen tại Novorossiysk. Ông cho biết tàu hộ vệ Đô đốc Essen, Đô đốc Makarov cùng một số tàu khác bị đánh trúng.

Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen thuộc Đề án 11356, được biên chế cho Hạm đội Biển Đen trong giai đoạn 2016-2017. Lớp tàu này được Nga dự định chế tạo 6 chiếc, hiện đã biên chế 5 và một chiếc đang đóng.