Diễn biến mới về hoạt động cứu hộ tại biên giới Nepal-Trung Quốc

ANTD.VN - Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động cứu hộ do nguy cơ cao xảy ra lũ lụt trở lại tại Tây Tạng, nơi hàng trăm người vẫn đang mất tích sau vụ sạt lở đất gây chết người ở khu vực biên giới.

Các binh sĩ quân đội Nepal chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại huyện Nuwakot, Nepal hôm 28-8. Ảnh: AFP/Getty Images

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin, một hồ nước hình thành từ những đống đất đá khổng lồ đã bắt đầu tràn về phía khu vực mà các đội cứu hộ đang hướng tới.

Theo thông tin từ AFP, đài này cho biết: “Tất cả các đội cứu hộ đã được lệnh tạm dừng tại chỗ và chờ chỉ đạo tiếp theo”. CCTV cũng cho biết thêm, các đội cứu hộ khẩn cấp tiếp cận khu vực này trước đó “đã được lệnh rút lui một km”.

Trong khi đó, một sĩ quan quân đội Nepal nói rằng giới chức Nepal đã tạm dừng hoạt động cứu hộ trong 90 phút, sau khi có tin báo về việc một hồ nước tại khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt bắt đầu tràn bờ.

Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết, các hoạt động cứu hộ bằng trực thăng tại huyện Rasuwa - nơi đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt - đã bị tạm dừng, và người dân địa phương được nhìn thấy đang vội vã chạy lên đồi.

Người dân chờ tin tức về người thân bị mất tích trong trận lũ quét ở Nepal. Ảnh: Getty Images

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nepal thông báo nước này chưa cần sự hỗ trợ từ nước ngoài đối với các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ quét tàn khốc, mặc dù một số quốc gia có công dân bị mất tích trong thảm họa đã đề nghị giúp đỡ.

Bộ Ngoại giao Nepal cho biết nước này đang tự điều hành công tác cứu hộ. “Việc có các đề nghị giúp đỡ là điều dễ hiểu. Các cơ quan an ninh của chúng tôi đang thực hiện hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Hiện tại, chúng tôi chưa cần đến sự hỗ trợ đó”, ông Lok Bahadur Chhetri, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal, nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết phía Nepal đã thông báo rằng họ chưa có kế hoạch tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài. Một đội phản ứng nhanh của Hàn Quốc đã có mặt tại Kathmandu nhưng chưa được triển khai, cơ quan này cho biết thêm.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul sẽ tiếp tục đàm phán với Nepal về vấn đề này. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ trên mạng xã hội X rằng Seoul đã cam kết viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế.

Hôm 26-8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo có 9 công dân nước này làm việc tại một nhà máy thủy điện bị mất tích và 10 người khác bị mắc kẹt.

Trận lũ quét xảy ra tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc sau sự cố sập sông băng hôm 26-8 đã khiến ít nhất 469 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích.