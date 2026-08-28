Đức cân nhắc rót vốn vào chương trình hạt nhân của Anh?

ANTD.VN - Tờ Daily Telegraph ngày 26-8 đưa tin, Đức đang cân nhắc rót vốn vào chương trình hạt nhân của Anh trong bối cảnh các nước thành viên NATO ở châu Âu ngày càng ngần ngại dựa vào “ô hạt nhân” của Mỹ.

Tàu ngầm HMS Vigilant mang tên lửa hạt nhân Trident của Anh. Ảnh: Getty Images

Tờ báo này cho biết, các quan chức Đức đang thảo luận về việc hỗ trợ tài chính và công nghiệp cho chương trình vũ khí hạt nhân trên tàu ngầm của Anh thay vì tự phát triển kho vũ khí hạt nhân quốc gia. Theo tờ báo, một nguồn tin cho rằng cảm giác tội lỗi về Thế chiến II là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này.

“Chúng tôi đặc biệt mong muốn các cường quốc hạt nhân hiện tại ở châu Âu tăng cường năng lực của họ”, một nguồn thạo tin nói với tờ báo.

Berlin được cho là đang xem xét khả năng đóng góp nguồn vốn hoặc năng lực công nghiệp của Đức vào việc phát triển thế hệ tàu ngầm hạt nhân và tên lửa mới của Anh, hoặc tham gia vào quy trình làm giàu uranium phục vụ các đầu đạn hạt nhân trong tương lai.

Tuy nhiên, một nguồn tin trong ngành quốc phòng Anh bày tỏ hoài nghi liệu các công ty Đức có sở hữu kinh nghiệm chuyên môn cao cần thiết để đóng và bảo trì đội tàu ngầm hạt nhân của Anh hay không - vốn đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề bảo trì và nhân sự.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước thành viên NATO ở châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump liên tục gây sức ép buộc các thành viên còn lại trong khối phải tự gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, đồng thời có ý định cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.

Thay vì tìm cách sở hữu kho vũ khí hạt nhân quốc gia, Berlin ngày càng chú trọng tìm cách gắn kết Đức vào các cơ chế răn đe hạt nhân của Anh và Pháp, theo bài báo.

Cùng với Pháp, Đức đã thành lập một nhóm chỉ đạo về hạt nhân, và các lực lượng của Đức dự kiến ​​sẽ tham gia một cuộc tập trận hạt nhân của Pháp. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Berlin tỏ ra thận trọng khi phụ thuộc hoàn toàn vào Paris do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp mãn nhiệm vào năm tới và một ứng cử viên hoài nghi Liên minh châu Âu (EU) có thể giành chiến thắng.

Đức vẫn là quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) và bị cấm chế tạo hoặc kiểm soát vũ khí nguyên tử. Hiệp ước “Hai cộng Bốn” năm 1990 - văn kiện mở đường cho sự thống nhất nước Đức - cũng cấm triển khai vũ khí hạt nhân và các phương tiện mang vũ khí hạt nhân của nước ngoài trên lãnh thổ Đông Đức cũ.

Dù vậy, Berlin vẫn tham gia các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO.