Quốc hội Mỹ vừa gây sức ép gì với Tổng thống Donald Trump?

ANTD.VN - Thượng viện Mỹ vừa chính thức thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt cuộc chiến tranh với Iran. Đây được xem là một đòn gián tiếp giáng vào Nhà Trắng trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Tehran.

Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu ông Trump ngừng các hành động quân sự chống lại Iran

Nghị quyết này trước đó đã được Hạ viện phê chuẩn và vừa tiếp tục thông qua tại Thượng viện ngày 23-6 với tỷ lệ phiếu sát sao 50-48.

Nội dung nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải rút các lực lượng Mỹ khỏi các hành động thù địch với Iran, trừ khi có sự cho phép cụ thể bằng văn bản từ Quốc hội.

Theo các nhà phân tích, mặc dù hành động mang tính biểu tượng nhưng đầy sức ép. Do đây là một "nghị quyết đồng thời", văn bản này không cần phải chuyển tới Tổng thống ký duyệt và tính pháp lý của nó vẫn đang vấp phải nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, việc lưỡng viện Quốc hội cùng thông qua đã thể hiện rõ ràng quan điểm phản đối cuộc chiến vốn bắt đầu từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2. Cuộc chiến đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng khu vực lan sang cả Lebanon và các quốc gia vùng Vịnh.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích dữ dội trên nền tảng Truth Social, ông gọi đây là một quyết định "sai thời điểm và vô nghĩa".

"Những Thượng nghị sĩ này vừa khiến công việc của tôi trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi sẽ hoàn thành nó bằng cách này hay cách khác, bởi vì tôi luôn luôn giải quyết được mọi việc!" - ông Trump tuyên bố.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra đúng vào thời điểm chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao kéo dài 60 ngày nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ sơ bộ với Iran thành một thỏa thuận cuối cùng, bao gồm các điều khoản về chương trình hạt nhân của Tehran, dỡ bỏ trừng phạt và an ninh tại eo biển Hormuz.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer là người đã thúc đẩy cuộc bỏ phiếu này nhằm buộc các nghị sĩ Đảng Cộng hòa phải công khai bày tỏ quan điểm, sau khi nhiều đồng minh của ông Trump tỏ ra lo ngại về cả cuộc chiến lẫn thỏa thuận hòa bình đang được thương lượng.

Tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, 4 nghị sĩ Cộng hòa cũng đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cùng phe Dân chủ. Phía Đảng Dân chủ khẳng định ông Trump đã vi phạm Hiến pháp khi phát động các chiến dịch quân sự chống lại Iran mà không thông qua Quốc hội.

Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ phải có được sự chấp thuận của Quốc hội trong vòng 60 ngày kể từ khi đưa lực lượng tham chiến.

Nhà Trắng lập luận rằng các nghị quyết nhằm hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống đối với Iran là vi phạm Hiến pháp, đồng thời khẳng định cuộc xung đột thực tế đã kết thúc theo lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 do chính ông Trump ban hành.

Chính phủ của Tổng thống Trump cũng cảnh báo việc hạn chế quyền lực của Tổng tư lệnh có thể làm yếu đi vị thế và lợi thế đàm phán của Washington trước Tehran. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một đồng minh thân cận của ông Trump, cảnh báo đây là một "viễn cảnh rất nguy hiểm".