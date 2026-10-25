Đảm bảo an ninh, an toàn 2 đêm diễn của nhóm nhạc BigBang tại sân vận động Mỹ Đình

ANTD.VN - Cùng với các đơn vị của CATP Hà Nội, Công an phường Từ Liêm đã triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 2 đêm Concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI tại Sân vận động Mỹ Đình.

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, ngay từ trưa 24-10 khi hàng chục nghìn người hâm mộ nhóm nhạc BigBang đổ dồn về các tuyến đường, CBCS Công an phường Từ Liêm, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cũng đã có mặt, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự.

Các tổ công tác của Công an phường Từ Liêm triển khai lực lượng từ trưa 24-10

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, dù có nhiều kinh nghiệm tham gia bảo vệ nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, nhưng trước show diễn tầm cỡ quốc tế, thu hút hàng vạn người hâm mộ không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế, đơn vị đã chủ động trong xây dựng và triển khai phương án; tuyệt đối không có tư tưởng chủ quan.

Từng việc làm nhỏ để đảm bảo an ninh an toàn đều được CBCS Công an phường thực hiện một cách cẩn trọng

Theo ghi nhận từ hiện trường, bên cạnh sức nóng từ cộng đồng người hâm mộ, công tác tổ chức tại khu vực diễn ra đại nhạc hội cho thấy sự chuẩn bị đồng bộ, từ khâu đón tiếp, phân luồng khách hàng đến kiểm tra an ninh. Các khu vực chức năng được bố trí rõ ràng, giúp người hâm mộ thuận tiện di chuyển và hoàn tất thủ tục trước khi vào sân.

Các khâu kiểm tra an ninh được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng, đồng thời duy trì luồng di chuyển thông suốt tại khu vực sự kiện.

Từ việc phân chia khu vực làm thủ tục đến tổ chức đón khách, công tác vận hành được chú trọng để hàng chục nghìn người hâm mộ có thể yên tâm tận hưởng không khí lễ hội trước khi bước vào đêm nhạc.

Từ sớm đến tối khuya, CBCS Công an phường Từ Liêm, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở vẫn thầm lặng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

Góp phần quan trọng để có sự quy củ ấy chính là sự hỗ trợ của lực lượng Công an. Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vòng trong và vòng ngoài, đơn vị đã bố trí chốt trực, tuần tra khép kín khu vực xung quanh sân vận động nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp tài sản, móc túi, mua bán vé giả, vé “chợ đen”, xử lý các trường hợp trông giữ xe trái phép.

Trong ngày 24-10, Công an phường Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với ông L.D.K trú tại phường Từ Liêm về hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường tổ chức trông giữ xe trái phép theo Khoản 12 Điều 12, Nghị định 168/2024/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238 của Chính phủ.

Hoạt động của "xe ôm công nghệ" gây ảnh hưởng xấu đến trật tự giao thông khu vực Mỹ Đình

Cùng với đó, phối hợp cùng các lực lượng CSGT và Cảnh sát trật tự túc trực tại các tuyến đường trọng điểm, nút giao thông huyết mạch (như Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hàm Nghi, Đỗ Xuân Hợp...) để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc do lượng lớn khán giả, quy mô hàng vạn người đổ về.

Phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kiểm tra nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu vực khán đài, sân khấu, khu vực hậu kỳ và các gian hàng thương mại xung quanh; sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo Thượng tá Lê Xuân Hanh cho biết, trong đêm diễn đầu tiên, dù 19h30 mới chính thức bắt đầu nhưng chưa đến 12h, đã có người hâm mộ di chuyển về Sân vận động Mỹ Đình để tham gia giao lưu với cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc từ nhiều quốc gia trên thế giới, tạo nên ùn tắc cục bộ tại đây.

Do đó, trong buổi biểu diễn thứ 2 diễn ra vào 19h30 tối nay 25-10, Công an phường Từ Liêm đề nghị người dân hạn chế đi vào khu vực này trước, trong và sau giờ tổ chức sự kiện, tránh xung đột và ùn tắc giao thông.

23h50 ngày 24-10, khi dòng người hâm mộ theo các ngả đường ra về, các tổ công tác của Công an phường Từ Liêm vẫn lặng lẽ giữ chốt, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn buổi biểu diễn của nhóm nhạc BigBang; và hôm nay, nhiệm vụ ấy vẫn tiếp diễn...