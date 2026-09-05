Kho chứa nhiên liệu ở Thủ đô Libya bị drone tấn công

ANTD.VN - Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) vừa thông báo về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) nhắm vào các bồn nhiên liệu tại một kho chứa ở Thủ đô Tripoli.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Libya. Ảnh: Getty Images

Đây là vụ tấn công mới nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia đang bị chia cắt bởi xung đột này.

Trong một tuyên bố, NOC cho biết chiếc drone được điều khiển từ xa đã nhắm mục tiêu vào kho nhiên liệu Brega trên đường Airport vào sáng 3-9. Ban đầu, họ báo cáo không có thiệt hại nào xảy ra nhưng đã nâng mức độ sẵn sàng ứng phó khẩn cấp tại tất cả các cơ sở, đồng thời chỉ đạo giảm mức nhiên liệu trong các bồn chứa như một biện pháp phòng ngừa.

Công ty Tiếp thị Dầu khí Brega - một công ty con của NOC - sau đó cho biết các thanh tra viên đã phát hiện hư hại tại một số đường ống và 2 bồn chứa. Theo công ty này, một vật thể nghi là drone đã xâm nhập khu vực phía trên kho chứa trước khi rơi xuống gần một trong những bồn nhiên liệu. Không có thương vong nào được ghi nhận.

NOC mô tả vụ việc là một “dấu hiệu nguy hiểm” cho thấy những nỗ lực nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí thông qua “hành vi phá hoại”. NOC cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy gây ra “mối đe dọa trực tiếp đối với hệ thống cung ứng và các dịch vụ thiết yếu”, bao gồm sản xuất điện, y tế và công nghiệp.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau nhiều cuộc tấn công bằng drone nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cấp nước tại Zawiya, cách Tripoli khoảng 47 km về phía Tây. Các cuộc tấn công đó đã làm hư hại những bồn chứa tại nhà máy lọc dầu, phá hủy một bồn chứa xăng dung tích 4,5 triệu lít, đồng thời đánh trúng một nhà máy khử mặn và các cơ sở điện lực.

Những cuộc tấn công này càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng điện vốn đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp miền Tây Libya vào tháng 7 vừa qua.