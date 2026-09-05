Tổng thống Trump: Mỹ có thể sớm tấn công cơ sở hạt nhân của Iran

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4-9 cho biết quân đội Mỹ "có thể sẽ sớm tấn công" cơ sở hạt nhân ngầm "Núi Pickaxe" của Iran, đồng thời hạ thấp tầm quan trọng của cuộc xung đột, gọi đây chỉ là "chuyện nhỏ".

Tổng thống Trump gọi cuộc xung đột Iran chỉ là "chuyện nhỏ"

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump đề cập tới "Núi Pickaxe" - cơ sở kiên cố nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz. Theo Washington, Iran đã chuyển một phần kho uranium làm giàu cấp cao tới địa điểm này. "Chúng ta có thể sẽ sớm tấn công Pickaxe", ông Trump nói.

Cùng ngày, khi được hỏi về phát biểu rằng cuộc xung đột tại Iran "không phải là cuộc chiến tranh" của Phó Tổng thống JD Vance một ngày trước đó, ông Trump bảo vệ ông Vance.

Hiện trường vụ không kích vào Hormozgan, Iran ngày 2-9-2026

Ông Trump cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran hiện nay mang tính "không liên tục" và "nhiều người không gọi đó là chiến tranh".

"Tôi gọi đó là xung đột quân sự vì nó chẳng đáng kể gì đối với chúng ta. Nó không phải là vấn đề lớn" - Tổng thống Mỹ tuyên bố. "Có một sự thật là hiện tại chúng ta không giao tranh. Không có giao tranh nào cả".

Khi bị chất vấn về việc 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, ông Trump đáp lại rằng con số này "tương đối thấp" so với các cuộc chiến gần đây của Mỹ.

Ông cũng khẳng định các đòn tấn công đã làm suy yếu chương trình hạt nhân của Iran.

Eo biển Hormuz nhìn từ phía bờ biển Iran

Trước đó, trong họp báo ngày 3-9, ông Vance đã bác bỏ việc dùng từ "chiến tranh" để mô tả xung đột Mỹ - Iran. Ông cũng từ chối dự đoán cuộc xung đột kéo dài 6 tháng sẽ kết thúc trước bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Trong tuần này, lực lượng Mỹ đã tập kích gần 60 mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz, gồm hệ thống phòng không, radar, năng lực rải thủy lôi và cơ sở thông tin liên lạc.

Ngày 3-9, ông Trump tiếp tục đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào Iran "bất cứ khi nào chúng ta muốn".