Công an Hà Nội truy tìm thông tin vụ nam thanh niên tử vong ven sông Hồng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội (Công an phường Hồng Hà) đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên, được phát hiện tại khu vực bờ sông Hồng thuộc địa bàn quận Tây Hồ (nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 2/11/2021, Công an quận Tây Hồ (cũ) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc nghi vấn có người gieo mình xuống sông từ cầu Nhật Tân. Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 1 xe máy hiệu Honda Wave RS mang biển kiểm soát 29X1-342.10 do nạn nhân để lại.

Đến ngày 6/11/2021, người dân tại tổ dân phố số 6, phường Nhật Tân (nay là phường Hồng Hà) phát hiện một tử thi nam giới trôi dạt vào bờ sông Hồng. Qua xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1989, đăng ký thường trú tại Liền kề 15/21 Ngô Thì Nhậm, phường Hoàng Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội).

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội (Công an phường Hồng Hà) thụ lý, điều tra làm rõ các tình tiết liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an đề nghị người dân nào biết thông tin, sự việc hoặc có hình ảnh, video ghi nhận được thời điểm xảy ra vụ việc nêu trên, xin vui lòng cung cấp cho Điều tra viên Phan Ngọc Hà (SĐT: 091427370). Người dân cũng có thể đến khai báo trực tiếp tại trụ sở Công an phường Hồng Hà, địa chỉ tại số 15 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.