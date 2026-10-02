Chuẩn bị hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện rà soát, hoàn thiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.

Sách giáo khoa sẽ được miễn phí cho học sinh trên cả nước từ năm học 2029-2030.

Bộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ hồi cuối tháng 9/2026.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu Vụ giáo dục Phổ thông là đầu mối, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK năm học 2026-2027, tiếp tục cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh.

Vụ này cũng được giao xây dựng, tổ chức thực hiện rà soát, hoàn thiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.

Nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền SGK là tài sản của Nhà nước, do Bộ chỉ đạo biên soạn.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng SGK; rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh.

Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GDĐT; quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử sách giáo khoa; thực hiện chuyển giao bản quyền bộ sách giáo khoa theo phương án được Bộ trưởng phê duyệt; phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, cắt giảm khâu trung gian.

Bộ GDĐT cho biết, nội dung trên được thực hiện sau Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22.9.2026 của Văn phòng Chính phủ về cung ứng SGK, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trong đó, Bộ GD-ĐT được giao trách nhiệm tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, SGK giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ SGK giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học thực chất, giảm áp lực thi cử, dạy thêm, học thêm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.2026.