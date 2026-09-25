Bộ GD-ĐT: Đã cung ứng đủ 776.259 sách giáo khoa còn thiếu

ANTD.VN - Đến tối 24/9, Bộ GD-ĐT cho biết, tổng số lượng sách giáo khoa đã phát hành thêm 776.259 bản, cung ứng đủ số thiếu đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Sẽ tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30/9/2026 khoảng 2.995.949 bản sách.

Tối 24/9, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho biết, theo thống kê của các địa phương, tổng nhu cầu SGK phục vụ năm học 2026-2027 khoảng 245,94 triệu bản. Nhu cầu này không chỉ phục vụ trực tiếp học sinh mà còn bao gồm nhu cầu bổ sung cho thư viện nhà trường, thay thế sách mất, hư hỏng và chuẩn bị nguồn dự phòng trong quá trình tổ chức dạy học.

Tại báo cáo Thủ tướng Chính phủ (số 6402/BGD&ĐT-GDPT) đến 17 giờ ngày 20/9/2026, tổng nhu cầu SGK năm học 2026-2027 khoảng 245,94 triệu bản; số SGK còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản ngày 15/9/2026 xuống còn 776.259 bản; khoảng 99,69% tổng nhu cầu đã được đáp ứng, số còn thiếu khoảng 0,31%.

Đến hết ngày 24/9/2026, tổng số lượng SGK đã phát hành thêm bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản thiếu đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 6402/BGD&ĐT-GDPT ngày 20/9/2026.

Hiện, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30/9/2026 khoảng 2.995.949 bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường qua các kênh phát hành của NXBGDVN và các nhà sách tại 34 tỉnh/thành phố. Đồng thời, có nguồn SGK bổ sung nguồn dự phòng khi có thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo NXBGDVN đảm bảo nguồn sách tại các đầu mối phát hành, đại lý, cửa hàng để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu phát sinh trong năm học, bao gồm nhu cầu mua bổ sung, SGK tập 2 và các nhu cầu thực tế khác.

Đối với nhu cầu phát sinh, NXBGDVN đã đảm bảo phân phối tại các cửa hàng, địa điểm cung ứng để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và có thể mua trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh về các điểm bán, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn phương thức đăng ký và thời gian giao sách. Đối với đơn đặt sách qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống, NXBGDVN bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng hợp lệ.

Trong báo cáo, Bộ GD&ĐT khẳng định nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thiếu SGK và sẽ tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.