Liên hợp quốc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong nhiều thập niên

ANTD.VN - Hiện tượng El Nino đang tăng cường nhanh chóng và có thể trở thành đợt mạnh nhất kể từ khi hoạt động giám sát hiện đại bắt đầu cách đây khoảng 40 năm, đẩy thế giới vào “vùng nguy hiểm của thời tiết cực đoan”, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo.

Liên hợp quốc cảnh báo hiện tượng El Nino sẽ trở nên "rất mạnh" trong những tháng tới

Theo bản cập nhật mới nhất của WMO cuối tuần qua, El Nino đã hình thành rõ rệt trên vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và được dự báo tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, đạt cấp độ “rất mạnh”, mức cao nhất trong thang phân loại gồm yếu, trung bình, mạnh và rất mạnh.

Hiện tượng này nhiều khả năng đạt đỉnh vào cuối năm 2026, nhưng những tác động dây chuyền có thể kéo dài sang năm 2027.

WMO đánh giá xác suất El Nino tiếp diễn đến tháng 2-2027 ở mức gần 100%. Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cho biết nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, El Nino có thể mạnh hơn bất kỳ đợt nào kể từ khi hệ thống giám sát được thiết lập.

Bà Celeste mô tả hiện tượng lần này có nguy cơ vượt khỏi các biểu đồ mà giới khoa học sử dụng trong 4 thập niên qua. “Đợt El Nino đặc biệt này có khả năng giáng một đòn mạnh vào các cộng đồng, nền kinh tế và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới”, bà Celeste Saulo cảnh báo.

Các quan chức ở Indonesia cho biết El Nino đã làm tăng nguy cơ xảy ra nhiều vụ cháy hơn trong mùa khô cao điểm

Theo người đứng đầu WMO, các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu như nông nghiệp, y tế, năng lượng, giao thông, thủy sản, nguồn nước và quản lý thiên tai cần khẩn trương chuẩn bị các phương án ứng phó.

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên, xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía Đông vùng xích đạo Thái Bình Dương tăng cao hơn mức trung bình.

Sự thay đổi này tác động đến hệ thống gió, áp suất khí quyển và lượng mưa trên phạm vi toàn cầu, có thể gây hạn hán ở khu vực này nhưng làm gia tăng mưa lớn, lũ lụt tại khu vực khác.

Hiện tượng El Nino thường xuất hiện theo chu kỳ từ 2-7 năm và kéo dài khoảng 9-12 tháng. Tuy nhiên, mỗi đợt có cường độ và tác động khác nhau.

Lượng mưa kỷ lục liên quan đến hiện tượng El Nino gây ra lũ lụt ở bang Rio Grande do Sul, Brazil

WMO nhấn mạnh một đợt El Nino rất mạnh không nhất thiết gây hậu quả ở mức tương ứng tại mọi khu vực, bởi tác động thực tế còn phụ thuộc vào mùa, vị trí địa lý và các hình thái khí hậu khác.

Những đợt El Nino lớn trước đây thường liên quan tình trạng khô hạn tại một số khu vực thuộc Amazon, Indonesia và Australia, làm gián đoạn gió mùa tại Ấn Độ và thay đổi lượng mưa trên khắp vùng nhiệt đới.

Tuy nhiên, WMO lưu ý các quốc gia vẫn cần dựa vào dự báo khí hậu khu vực và quốc gia để xác định chính xác nguy cơ.

El Nino không phải hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này sẽ cộng hưởng với xu hướng nóng lên do phát thải khí nhà kính, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao và làm trầm trọng hơn các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa cực đoan và lũ lụt.

Hiện tượng El Nino gây hạn hán ở Australia do ảnh hưởng đến lượng mưa

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định El Nino đang được “khuếch đại ngay trước mắt chúng ta”. Ông cảnh báo nhiệt độ mặt biển và nhiệt độ trung bình toàn cầu tiếp tục gia tăng, khiến thế giới bước vào một vùng rủi ro khí hậu chưa từng được chứng kiến.

“Cuộc chạy đua hiện nay diễn ra giữa những rủi ro ngày càng gia tăng với cam kết hành động vì khí hậu và bảo vệ con người. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua đó”, ông Antonio Guterres nhấn mạnh.

WMO cho biết đang tăng cường phối hợp với các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, hệ thống nhân đạo của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực cảnh báo sớm.

Cơ quan này kêu gọi chính phủ các nước tận dụng khoảng thời gian dự báo hiện nay để chuẩn bị cho nguy cơ thiếu nước, mất mùa, khủng hoảng lương thực, dịch bệnh và thiên tai liên quan thời tiết cực đoan.