Dịch vụ taxi tự lái đầu tiên ra mắt tại London

ANTD.VN - Uber và công ty công nghệ Wayve vừa chính thức triển khai dịch vụ taxi tự lái đầu tiên tại London, Anh.

Những chiếc taxi tự lái đầu tiên xuất hiện trên đường phố Thủ đô Anh

Trong giai đoạn đầu, đội xe gồm khoảng 20 chiếc Ford Mustang Mach-E chạy hoàn toàn bằng điện, được trang bị hệ thống lái tự động do Wayve phát triển.

Cơ quan Giao thông London đã cấp phép cho tối đa 15 xe hoạt động thử nghiệm có giám sát trong thời hạn một năm.

Dù được giới thiệu là robotaxi, mỗi xe vẫn có một tài xế được cấp phép ngồi sau vôlăng để theo dõi hành trình. Tài xế có thể giành lại quyền điều khiển hoặc đạp phanh nếu hệ thống gặp sự cố hay xuất hiện tình huống bất ngờ.

Uber và Wayve vẫn phải hoàn tất một quy trình cấp phép riêng trước khi được vận hành xe hoàn toàn không người lái.

Các xe tự lái vẫn có tài xế sẵn sàng cầm lái trong trường hợp khẩn cấp

Khách hàng đặt các dịch vụ UberX, Uber Electric hoặc Uber Comfort có thể được hệ thống tự động ghép với một xe Wayve mà không phải trả thêm phí.

Hành khách được quyền chấp nhận hoặc chuyển sang xe thông thường trước khi phương tiện đến đón. Giá cước được hiển thị trước trên ứng dụng và Uber sẽ không đưa ra lời nhắc tiền boa ở cuối chuyến đi.

Dịch vụ hoạt động trên phần lớn địa bàn London nhưng chưa phục vụ các chuyến đi đến và đi từ sân bay.

Theo Wayve, hơn 140.000 người dùng tại London đã đăng ký tùy chọn được ưu tiên ghép với phương tiện tự lái. Đội xe sẽ được mở rộng từng bước, tùy thuộc nhu cầu của hành khách, độ sẵn sàng của công nghệ và tiến trình cấp phép.

Hệ thống Wayve AI Driver được thiết kế để học hỏi từ kinh nghiệm vận hành thực tế và thích ứng với những tuyến đường, phương tiện, điều kiện thời tiết và thành phố khác nhau.

Mỗi chiếc Mustang Mach-E còn được lắp các cảm biến nhằm quan sát xung quanh và màn hình tương tác trong xe hỗ trợ 64 ngôn ngữ, cho phép hành khách bắt đầu chuyến đi và theo dõi lộ trình dự kiến.

London được đánh giá là một trong những môi trường thử thách nhất đối với công nghệ xe tự hành.

Hệ thống đường phố London có nhiều tuyến hẹp và phức tạp, thường xuyên đông đúc ô tô, xe buýt, xe đạp và xe điện cho thuê. Việc người đi bộ sang đường không đúng vị trí quy định không bị coi là hành vi trái pháp luật tại Anh cũng khiến phương tiện tự lái phải xử lý nhiều tình huống khó dự đoán hơn.

Thị trường London dự kiến sớm trở nên sôi động khi Waymo đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ không có người ngồi sau vôlăng vào cuối năm 2026, nếu được cơ quan quản lý chấp thuận. Lyft và Baidu cũng lên kế hoạch triển khai dịch vụ Apollo Go trong năm 2027.