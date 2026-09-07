Núi lửa phun trào tại Indonesia: 8 sân bay phải đóng cửa, 170.000 người bị ảnh hưởng

ANTD.VN - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia, ông Dudy Purwagandhi cho biết, 8 sân bay tại nước này vẫn đóng cửa vào sáng sớm 7-9 do tro bụi từ các đợt phun trào của núi lửa Anak Krakatau.

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết, 170.000 người đã bị ảnh hưởng bởi việc hủy các chuyến bay. Ảnh: Reuters

Tro bụi từ Anak Krakatau - ngọn núi lửa nằm giữa đảo Java và Sumatra - đã bao phủ Thủ đô Jakarta và nhiều khu vực lân cận kể từ khi phun trào vào cuối ngày 4-9, buộc các sân bay phải đóng cửa vì lý do an toàn.

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết 170.000 người đã bị ảnh hưởng bởi việc hủy các chuyến bay. Đơn vị quản lý sân bay chính ở Jakarta thông báo trên Instagram hôm 7-9 rằng, sân bay này sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến 18h00 tối cùng ngày (theo giờ địa phương).

Trong số 7 sân bay còn lại phải đóng cửa do tro bụi núi lửa có các sân bay phục vụ tỉnh Lampung và Tây Java lân cận Jakarta.

“Chúng tôi chưa thể xác định khi nào tình trạng này sẽ kết thúc do điều kiện thời tiết thay đổi liên tục”, Bộ trưởng Dudy Purwagandhi cho biết.

Trang web của cơ quan giám sát núi lửa cho thấy đợt phun trào gần đây nhất của núi lửa Anak Krakatau diễn ra lúc 20h23 tối 6-9. Cơ quan này cảnh báo rằng “khả năng xảy ra thêm các đợt phun trào trong thời gian tới vẫn ở mức cao”.

Cơ quan Khí tượng Indonesia thông báo, các đợt phun trào đã đẩy tro bụi lên độ cao 6.000 mét ở phía đảo Java và 15.000 mét ở phía đảo Sumatra cũng như một số khu vực thuộc tỉnh Banten trên đảo Java.

Hôm 6-9, nhà chức trách đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh hít phải tro bụi. Hãng thông tấn nhà nước Antara đưa tin, tại Jakarta và Lampung, các trường học sẽ chuyển sang hình thức học từ xa để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.