Rộ tin Lầu Năm Góc dùng máy phát hiện nói dối để điều tra việc rò rỉ thông tin mật

ANTD.VN - Tờ New York Times đưa tin, Bộ Chiến tranh Mỹ đã thực hiện các cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối để điều tra xem liệu các sĩ quan quân đội có tiết lộ thông tin cho truyền thông hay không, sau khi có tin rằng các hoạt động nhằm vào Iran đã làm giảm kho dự trữ tên lửa chính xác của Mỹ.

Một tên lửa được phóng đi từ tàu khu trục của Hải quân Mỹ. Ảnh minh họa: CENTCOM

Thông tin được New York Times đăng trong số ra hôm 4-9, trong đó tờ báo dẫn lời nhiều quan chức nói rằng Lầu Năm Góc đã thực hiện các cuộc kiểm tra nói trên hồi tháng 8-2026 đối với khoảng 50 thành viên của Bộ Tham mưu Liên quân, bao gồm các sĩ quan và nhân viên dân sự, để đánh giá tình trạng tâm lý của họ.

Các cuộc thử nghiệm được cho là đã hỏi xem liệu họ có tiết lộ thông tin mật cho báo chí hay không và liệu họ có cung cấp thông tin về kho đạn dược của Mỹ bị giảm sút hay không.

Tờ New York Times cho biết, các cuộc thử nghiệm này được thực hiện với quy mô chưa từng có. Cũng theo tờ báo này, việc rò rỉ thông tin đã “làm gia tăng bầu không khí mất lòng tin cũng như tình trạng nghi kỵ sâu sắc trong nội bộ Lầu Năm Góc”.

Phát biểu với đài NHK, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell cho biết, bộ không bình luận về các vấn đề liên quan đến việc điều tra, nhưng coi tất cả các vụ rò rỉ thông tin mật về an ninh quốc gia là cực kỳ nghiêm trọng và có biện pháp điều tra thích hợp.