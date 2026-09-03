New York cấm học sinh đến lớp 8 dùng AI trong lớp học

ANTD.VN - Thành phố New York, Mỹ vừa ban hành lệnh cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đối với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8 trong các trường công lập.

Thị trưởng Zohran Mamdani công bố các quy định mới về sử dụng AI đối với học sinh các trường công lập thành phố New York vào ngày 2-9-2026

Đây là động thái siết chặt công nghệ lớn nhất từ trước đến nay tại hệ thống trường học lớn nhất nước Mỹ.

Lệnh tạm dừng có hiệu lực 1 năm và ảnh hưởng tới gần 600.000 học sinh, chiếm 2/3 tổng số học sinh công lập toàn thành phố.

Thị trưởng Zohran Mamdani ngày 2-9 cho biết, thành phố sẽ "ngừng hoặc vô hiệu hóa" các tính năng AI trên hơn 38 phần mềm vốn được cho phép trước đây vì không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn mới.

Theo ông Mamdani, biện pháp này là nhằm bảo vệ khả năng tư duy phản biện của học sinh và mối quan hệ giữa giáo viên - học sinh.

Lệnh cấm chỉ áp dụng với học sinh tiểu học và trung học cơ sở (hết lớp 8), học sinh trung học phổ thông vẫn được dùng một số công cụ AI giới hạn và sẽ được học các khóa "tư duy phản biện về AI".

Tuy nhiên, các chatbot đồng hành và dịch vụ phổ biến như ChatGPT, Claude sẽ bị chặn ở tất cả các khối lớp.

Giáo viên vẫn được phép dùng AI để soạn giáo án và xử lý công việc hành chính. Nhưng không được dùng AI để chấm điểm và đánh giá học sinh.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ giới hạn thời gian dùng màn hình theo từng cấp lớp. Chính sách có ngoại lệ với học sinh khuyết tật và học sinh học tiếng Anh.

Lệnh cấm nhằm bảo vệ khả năng tư duy phản biện của học sinh cũng như mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên

New York từng cấm ChatGPT trên thiết bị của trường năm 2023, tuy nhiên đã gỡ bỏ sau vài tháng. Đầu năm nay, Los Angeles cũng siết việc dùng điện thoại và hạn chế học sinh tiếp cận AI khi rà soát lại biện pháp bảo đảm.

Ông Mamdani gọi đây là lệnh giới hạn AI mở rộng nhất tại Mỹ hiện nay. Trước đó, bang New York đã cấm học sinh dùng điện thoại cá nhân trong giờ học.

Để giám sát, Sở Giáo dục sẽ lập Liên minh Công nghệ trong trường học gồm giáo viên, phụ huynh, học sinh để đánh giá tác động và đề xuất cho các năm học tới.

Tuy nhiên, ông Samuels thừa nhận rất khó ngăn học sinh dùng AI ở nhà để làm bài tập. Ông kêu gọi phụ huynh cùng phối hợp giám sát.

"Ngành công nghệ muốn chúng ta tin rằng AI ở bậc tiểu học là điều tất yếu. Chúng tôi thì không nghĩ vậy" - Thị trưởng Mamdani nói.