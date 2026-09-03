Gia đình nghệ sĩ người Mexico bị bắn chết trong căn hộ, nghi phạm là người quen

ANTD.VN - Một nghệ sĩ người Mexico, cùng vợ đang mang thai và con gái 3 tuổi, cũng như bảo mẫu và chú chó của gia đình, được phát hiện đã chết hôm 1-9 trong vụ án mạng kinh hoàng.

Anh Jonathan Meléndez, 38 tuổi, nghệ sĩ chơi keyboard của ban nhạc Camilo Séptimo nổi tiếng ở Mexico

Nhà chức trách Mexico cho biết Jonathan Meléndez, 38 tuổi, nghệ sĩ chơi keyboard của ban nhạc Camilo Séptimo nổi tiếng, nằm trong số những người được tìm thấy tử vong tại một căn hộ ở khu dân cư cao cấp gần thành phố Mexico City vào đêm muộn 1-9. Vợ anh, cô Ana Paula (35 tuổi), đang mang thai tháng thứ tư.

Gia đình của người phụ nữ thứ hai xác nhận với các phóng viên rằng cô gái 21 tuổi tên Aleida Romero Victorio này làm bảo mẫu tại nhà của cặp vợ chồng nêu trên. “Nó là một cô gái rất chăm chỉ, có trách nhiệm, và không đáng phải chịu đựng điều tàn nhẫn này”, bà Lorena Victorio Cabrera, dì của nạn nhân, nói.

Theo cơ quan chức năng, 3 trong số các nạn nhân - bao gồm cả bé gái 3 tuổi - đã bị bắn vào đầu, trong khi người còn lại bị bắn vào lưng. “Hai nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị trói tay”, nhà chức trách Mexico cho biết. Chú chó của gia đình cũng được tìm thấy đã chết với 4 chân bị trói.

Họ cho biết thêm rằng một bé trai 6 tuổi đã được tìm thấy còn sống và không bị thương tích gì tại hiện trường. Cơ quan chức năng tin rằng vụ án mạng xảy ra trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 19h40 ngày 1-9.

Hai người đàn ông đã bị bắt giữ hôm 2-9 vì có liên quan đến vụ việc

Ban nhạc của Meléndez cho biết anh sẽ luôn được nhớ đến “với tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc”. “Hôm nay, chúng tôi tôn vinh và tưởng nhớ cuộc đời, âm nhạc của anh ấy, cũng như những gì anh đã chia sẻ với những ai may mắn được quen biết và đồng hành cùng anh”, ban nhạc Camilo Séptimo viết trên Instagram.

Hai người đàn ông đã bị bắt giữ hôm 2-9 vì có liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng cho biết một người quen của Meléndez, được xác định là Diego Sebastián “N”, bị cáo buộc là thủ phạm chính. Một người đàn ông khác tên Gerardo “N” cũng đang bị điều tra vì bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án.